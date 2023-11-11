慢速壘球／台北市旅北都全國原住民族錦標賽 千名選手同場較勁

「2023台北市旅北都全國原住民族慢速壘球錦標賽」今天（11日）在台北市彩虹壘球場正式拉開序幕，在歷經預賽的捉對廝殺，最後由脫穎而出實力堅強的8支慢壘隊伍晉級12日決賽。

主辦單位台灣原住民族多元體藝文化發展協會理事長王字騰表示，本賽事過去因疫情關係取消辦理，今年隨著疫情開放加上族人們的引頸期盼，重新辦理本項賽事感到十分開心，也特別感謝教育部體育署、台北市政府及陳瑩立委、李芳儒議員、李傅中武議員的大力支持。

本項賽事不僅是每年度全國最受矚目的大型慢速壘球賽事之一，最早更可以溯源至自2013年起就已開始舉辦，不但集結全國好手一起交流、競技，其中不乏多名退役職棒名選手，已成為全國各大慢壘球隊以球會友的重要舞台，今年為增添活動亮點，除比照往年規畫公開組外，另特別增設45Ｕ組，邀請各全國各隊好手代表爭取最高榮譽。

今年參賽隊伍報名十分踴躍幾乎一開放報名即呈現秒殺的狀況，更有球隊表示，原今日還有其他賽事撞期，但衝著協會辦理比賽的用心及高額的獎金，排除萬難也要來參加。

參賽隊伍達20隊，分為公開組16隊、45U組4隊，總計參與選手約1000人。本賽事還特別設置高額獎金，公開組前四名各分別頒發2萬元、1萬5千元及1萬元、5千元獎金外，並延續上一屆增設個人獎項，包括美技獎、冠軍MVP、打擊獎前三名皆可獲得贊助商（布瑞特、北海鱈魚香絲、大腳鹽糖）提供的獎品，而第一次增設的45U組前三名各分別頒發1萬元、7千元3千元獎金，期勉所有選手在切磋球技之餘也爭取團隊及個人最高榮譽。

這項比賽將在彩虹壘球場（A）進行總決賽。歡迎熱愛壘球運動的朋友們，一同共襄盛舉至現場為選手加油，如無法前往現場的觀眾朋友也可以透過台灣原住民族多元體藝文化發展協會FB粉絲專頁、智林體育台、Hop Sports Youtube頻道觀賞最精采的慢壘賽事。