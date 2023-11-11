射箭／奧運資格賽摘金 林子翔為我國再搶一席次

在泰國曼谷舉行的巴黎奧運亞洲區資格賽，我國男子反曲弓好手林子翔在兩天賽事中一路過關斬將，包括今天8強賽射退印度選手後，4強賽更是射退香港選手郭賢霽，搶下金牌戰門票後，也確定為我國贏得一席巴黎奧運參賽資格。

我國射箭代表隊在本周前往泰國曼谷參加亞錦賽與巴黎奧運亞太區資格賽，而在日前的亞錦賽我國兩支反曲弓代表隊未能奪金，以取得滿額的奧運參賽席次，只能將奪取門票的希望寄託在亞太區資格賽上的個人席次部分。

林子翔搶下奧運門票。圖／中華民國射箭協會提供

由於在亞錦賽中南韓女團奪下金牌取得滿額資格，我國也靠著杭州亞運邱意晴女子個人第7名的成績遞補取得一席資格後，加上每一國只能取得一個個人賽席次，因此亞太區資格賽我國只派出男子隊繼續爭搶門票。

而這次亞太區資格賽我國也以林子翔表現最佳，他一路過關斬將後，今天8強賽對上印度選首先是以6：0射退印度選手，4強賽碰上香港選手郭賢霽也在苦戰5局後以6：4逆轉勝出，搶下金牌戰門票。

林子翔搶下奧運門票。圖／中華民國射箭協會提供

由於這次亞太區資格賽男、女子個人賽前2名就能取得奧運門票，林子翔也確定為我國再搶下一個巴黎奧運席次，而金牌戰面對印度選手博馬德瓦拉（Dhiraj Bommadevara），雙方在前5局射完後也戰成5：5平手，最終林子翔在加射賽中以10分箭射退對手，順利摘下金牌。