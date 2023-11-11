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南韓羽賽／對戰渡邊航貴3連敗 王子維4強止步無緣爭冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
王子維在南韓羽球名人賽4強戰不敵日本選手渡邊航貴。中央社記者裴禛攝
王子維在南韓羽球名人賽4強戰不敵日本選手渡邊航貴。中央社記者裴禛攝

BWF超級300的南韓羽球名人賽今天展開4強賽程，我國共有5組人馬將出賽，其中率先登場的男單4強賽，我國「羽球王子」王子維在與日本選手渡邊航貴交手後，最終以15：21、14：21直落二敗下陣來，無緣爭冠。

今年台北羽球公開賽就曾闖進到4強賽的王子維，前一次在境外國際賽闖進到4強賽已經是2020年的年終總決賽，而這次南韓名人賽他則是一路過關斬將，挺進到4強賽後遭遇世界排名第26名的日本選手渡邊航貴，雙方生涯過去2度交手都發生在今年，並且都由渡邊航貴勝出，但都是在苦戰3局後勝出。

而雙方今天再度碰頭，王子維再次受制於對手的節奏，在兩局賽事中幾乎都沒有取得領先機會，最終在比賽第50分鐘以15：21、14：21敗下陣來，無緣挺進到冠軍賽。

至於我國今天另外將有4組雙打將登場爭奪冠軍賽門票，其中包括女雙許尹鏸／林芝昀，男雙4強賽我國更是一口氣包辦三組，包括「麟洋配」王齊麟／李洋將在4強賽與李芳任／李芳至上演內戰，至於李哲輝／楊博軒則將遭遇南韓姜敏赫／徐承宰，也代表我國將會至少有一組人馬挺進到男雙金牌戰。

羽球 王子維 李洋

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