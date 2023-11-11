聽新聞
test
0:00 / 0:00
南韓羽賽／對戰渡邊航貴3連敗 王子維4強止步無緣爭冠
BWF超級300的南韓羽球名人賽今天展開4強賽程，我國共有5組人馬將出賽，其中率先登場的男單4強賽，我國「羽球王子」王子維在與日本選手渡邊航貴交手後，最終以15：21、14：21直落二敗下陣來，無緣爭冠。
今年台北羽球公開賽就曾闖進到4強賽的王子維，前一次在境外國際賽闖進到4強賽已經是2020年的年終總決賽，而這次南韓名人賽他則是一路過關斬將，挺進到4強賽後遭遇世界排名第26名的日本選手渡邊航貴，雙方生涯過去2度交手都發生在今年，並且都由渡邊航貴勝出，但都是在苦戰3局後勝出。
而雙方今天再度碰頭，王子維再次受制於對手的節奏，在兩局賽事中幾乎都沒有取得領先機會，最終在比賽第50分鐘以15：21、14：21敗下陣來，無緣挺進到冠軍賽。
至於我國今天另外將有4組雙打將登場爭奪冠軍賽門票，其中包括女雙許尹鏸／林芝昀，男雙4強賽我國更是一口氣包辦三組，包括「麟洋配」王齊麟／李洋將在4強賽與李芳任／李芳至上演內戰，至於李哲輝／楊博軒則將遭遇南韓姜敏赫／徐承宰，也代表我國將會至少有一組人馬挺進到男雙金牌戰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言