事業有成又對體壇長期付出 林鴻道獲東華大學名譽博士

中華奧會主席林鴻道今天獲頒國立東華大學名譽博士學位，表彰他宏國關係事業經營有成，且熱心公益，多年對台灣體壇長期付出與支持。

林鴻道感激這重要的日子，家人團聚一起，見證他被東華大學授予名譽博士，11月10日這天除了他家人到場，前立法院長王金平、前考試院長關中等貴賓都到場觀禮，獻上祝福，「這個名譽博士學位，我要獻給家人、獻給媽媽，而且應該頒給我媽媽更適合。」

林鴻道表示，公司面臨2000年金融風暴時，集團負債超過新台幣600億元，幾乎沒有人看好宏國有機會從谷底重新站起，「媽媽（林謝罕見）她不斷告誡我們，這輩子欠的，下輩子還是要還，所以能夠少欠點，以後也能夠少還點。」

林鴻道笑說面對倒閉危機，不是逃避，而要正面解決，「媽媽很支持我們，這條路要堅持走下去，也慶幸老天爺幫忙，路走出來了，真的是柳暗花明又一村。」

東華大學校長趙涵㨗稱許林鴻道，不只是聽媽媽的話，企業社會責任上，在疫情期間，堅持不減薪、不裁員、不放無薪假，並提供台北凱撒大飯店作為全國第一家五星級飯店轉為防疫專責旅館，引發廣大迴響。

趙涵㨗點出宏道運動發展基金會，著重基層選手與教練培育，以及黃金計畫，去年也建言促成國家運動科學中心，帶給台灣體壇更多正向的力量，「林董事長更在台灣體育推動上貢獻良多，這些年台灣體育國際上佳績頻傳，不斷創造歷史，真的要非常感謝林董事長。」

65歲林鴻道開南商工畢業，由於父親宏國關係事業創辦人林堉琪早逝，林鴻道20歲即投入家族事業，他強調遵循父親與母親的教誨，要堅持信念，將消費者的滿意與對員工的照顧放在利潤之前，永續經營，要懂得回饋社會。

「當年台灣籃球市場低迷，為了要成立職業籃球，我們市場評估，決定拓展新血，力求把每場賽事打造成嘉年華會，與進場球迷互動，讓他們看場球比打球還累，還有感覺。」林鴻道指出當年以經營管理的模式運用在職業籃球發展，開創那時職籃狂熱，即使沒有明確主客場，但啟動全台巡迴，遊牧式進行賽事，甚至遠征外島金門，服務更多球迷。

林鴻道期許藉由個人經歷分享，啟發東華大學管理學院學子，「希望我的分享，能給他們帶來些幫助，很多時候思考問題的角度，不見得要沿襲過去，而要用自己的經驗，去想出不同角度來面對。」他也勉勵在場同學，家人非常重要，能與家庭共享榮耀，這樣的人生非常開心幸福。