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柔道／楊勇緯擊敗學弟林崇佑 伯斯公開賽摘金

中央社／ 台北10日電
柔道男神楊勇緯。本報資料照片
柔道男神楊勇緯。本報資料照片

台灣「柔道男神」楊勇緯今天在澳洲舉行的伯斯柔道公開賽60公斤級決賽，順利擊敗學弟林崇佑，在這場「台灣內戰」摘金，這也是楊勇緯今年繼杭州亞運摘金後，第2場的國際賽冠軍。

伯斯柔道賽楊勇緯摘金 教練：朝奧運目標邁進

台灣「柔道男神」楊勇緯今天在伯斯柔道公開賽決賽，對上自家學弟林崇佑，楊勇緯毫無懸念以半勝擊敗對手摘金。教練劉文等說：「現階段就是全力爭取奧運積分，按照目標邁進。」

劉文等雖然人在土耳其參加國際教練的講習營，但仍舊跨海觀看楊勇緯的比賽，這也是他今年首場國際賽沒有在楊勇緯身邊。

劉文等在接受中央社記者訪問時說：「亞運是今年最大的目標，之後就是盡全力拚搶奧運積分，我們照著自己的訓練節奏邁進，這場比賽看得出來勇緯準備的相當不錯。」

劉文等提到，接下來就是備戰12月的東京大滿貫賽事，這場比賽屬於強度很高的比賽，「我們也很期待日本派出最好的選手來較量，也可以讓勇緯直接親身感受頂級選手的對決。」

儘管奧運柔道取積分前17名選手參賽，楊勇緯參賽不成問題，但劉文等訂下的目標就是要擠進積分前8名取得種子席次。「柔道都是一場定勝負，取得種子的話籤表會處在比較好的位置，這也是我們接下來努力的目標。」

楊勇緯目前在男子60公斤級世界排名第4、奧運積分排名第6，不過在這場伯斯公開賽摘金後，奧運積分排名可望擠進前3。

楊勇緯首輪輪空，接著連過2關順利闖進4強，面對地主的澳洲選手卡茲（Joshua Katz），楊勇緯保持耐性和對手對抗，在最後25秒以小內割取得一記半勝，也順利搶下冠軍戰門票。

另一邊，楊勇緯的學弟林崇佑同樣連過3關，在4強賽面對塞普勒斯的克里斯托杜立德斯（PetrosChristodoulides），在比賽剩下2分36秒時，以一本勝擊敗對手，如願取得和楊勇緯爭奪金牌的機會。

楊勇緯結束伯斯大洋洲公開賽後，直接飛往日本進行移地訓練，為今年最後一場國際賽，12月2至3日登場的東京大滿貫全力備戰。

楊勇緯 亞運

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