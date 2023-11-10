台北大巨蛋黃牛票喊高價沒得罰？ 議員提增開測試賽

台北大巨蛋11月18日預備賽1.3萬張免費票，今天中午12點開放索票秒殺，黃牛票金額愈喊愈高，一張高達數千元。議員鍾沛君今在質詢指出，免費票券要怎麼罰，市府有無亡羊補牢作法，如增開測試賽、採取實名制等。體育局回應會再研議。

鍾沛君在工務部門質詢指出，1.3萬張預備賽門票全部秒殺，接著很多網站可看到黃牛高價轉賣。體育局主秘陳良輝回應有掌握情況，並透過新聞媒體，呼籲民眾切勿相信不明網站或平台交易，避免個資及財物損失，也嚴正譴責不肖人士販售黃牛票劣行；警方已經成立網蒐小組，積極查緝追查，民眾如向警方檢舉，不排除依社維法送辦。

她認為體育局慢半拍，質疑事前未想過黃牛票猖獗狀況。她接獲陳情，演唱會相關臉書社團在賣，就有民眾遇到黃牛前一刻說800元，下秒漲價還喊到1000元，最誇張的是有賣家稱手上有40幾張票，顯然是職業黃牛。預備賽門票是無償取得，直呼黃牛做無本生意讓民眾喊價，現在一張喊到2500元。

鍾沛君說，北市府舉辦測試賽的美意被黃牛濫用，依法是以票面金額50倍裁罰，若以手續費30元去計算，等於開罰1500元，但黃牛售價2500元，等同淨賺1000元。她不禁質疑免費票券要怎麼罰，這可能是首例，另外有無亡羊補牢作法，例如增開測試賽、採取實名制等？

陳良輝表示，整體罰鍰額度不高，也有1.8萬元罰鍰。議員提議會再研議。