韓國賽／罕見單局30分 「麟洋配」男雙苦戰晉4強
超級300等級韓國羽球大師賽今天進行各組8強賽，台灣男雙李洋、王齊麟和日本組合武井優太、遠藤彩斗纏鬥55分鐘，還出現單局30分的罕見狀況，最終以2比1的局數獲勝晉級4強。
世界排名第11的李洋、王齊麟，生涯首度面對世界排名第36名的武井優太、遠藤彩斗。首局「麟洋配」在9比7領先時連得4分拉開差距，最後順利以21比16拿下首局。
第2局雙方戰況膠著，李洋、王齊麟從14比19落後時連得5分追平戰局，接著雙方出現11次平手，只可惜兩邊29比29平手時，被對手搶下致勝的關鍵1分，「麟洋配」以29比30惜敗。
由於男雙節奏快，要看到單局打到30分的情況相當罕見。依照羽球賽制，單局雙方打到20比20平手後，就必須取得2分差距才算獲勝，或互相拉鋸則看哪一方先得到30分者獲勝。
王齊麟在接受中央社記者訪問時說：「這是我生涯第一次打到單局30分，感覺蠻特別的，尤其現在身體還處於時差後的疲憊期，不得不說，日本球員打球真的都很拚、很黏，要輕鬆獲勝很不容易。」
拿下關鍵的第2局後，日本組合武井優太、遠藤彩斗似乎體力放盡，第3局不斷出現主動失誤，李洋、王齊麟在8比7領先時連得7分奠定勝基，最終以21比11收下第3局和比賽勝利。
韓國羽球大師賽男雙4強有3組台灣選手，李洋、王齊麟將對上自家人李芳任、李芳至兄弟檔；至於李哲輝、楊博軒則是對上大會頭號種子地主搭檔姜敏赫、徐承宰。
男單方面，台灣「羽球王子」王子維以2比1的局數擊敗自家人廖卓甫，挺進4強，將對上日本好手渡邊航貴。
【🏸#韓国マスターズ2023】— 🏸🍀世界バドミントン猫😻 (@BadmintonCat) November 10, 2023
[🇰🇷光州市 JST±0H]
《MD QF》
#遠藤彩斗
#武井優太
🇯🇵#遠藤武井ペア 準々決勝敗退😿
1(16-21,30-29,11-21)2
(台湾)LEE Yang
(台湾)WANG Chi-Lin
※動画はBWF TVより#バドミントン#BIRDJAPAN#Super300 pic.twitter.com/QhFlx3Hp0v
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