韓國賽／罕見單局30分 「麟洋配」男雙苦戰晉4強

超級300等級韓國羽球大師賽今天進行各組8強賽，台灣男雙李洋、王齊麟和日本組合武井優太、遠藤彩斗纏鬥55分鐘，還出現單局30分的罕見狀況，最終以2比1的局數獲勝晉級4強。

世界排名第11的李洋、王齊麟，生涯首度面對世界排名第36名的武井優太、遠藤彩斗。首局「麟洋配」在9比7領先時連得4分拉開差距，最後順利以21比16拿下首局。

第2局雙方戰況膠著，李洋、王齊麟從14比19落後時連得5分追平戰局，接著雙方出現11次平手，只可惜兩邊29比29平手時，被對手搶下致勝的關鍵1分，「麟洋配」以29比30惜敗。

由於男雙節奏快，要看到單局打到30分的情況相當罕見。依照羽球賽制，單局雙方打到20比20平手後，就必須取得2分差距才算獲勝，或互相拉鋸則看哪一方先得到30分者獲勝。

王齊麟在接受中央社記者訪問時說：「這是我生涯第一次打到單局30分，感覺蠻特別的，尤其現在身體還處於時差後的疲憊期，不得不說，日本球員打球真的都很拚、很黏，要輕鬆獲勝很不容易。」

拿下關鍵的第2局後，日本組合武井優太、遠藤彩斗似乎體力放盡，第3局不斷出現主動失誤，李洋、王齊麟在8比7領先時連得7分奠定勝基，最終以21比11收下第3局和比賽勝利。

韓國羽球大師賽男雙4強有3組台灣選手，李洋、王齊麟將對上自家人李芳任、李芳至兄弟檔；至於李哲輝、楊博軒則是對上大會頭號種子地主搭檔姜敏赫、徐承宰。

男單方面，台灣「羽球王子」王子維以2比1的局數擊敗自家人廖卓甫，挺進4強，將對上日本好手渡邊航貴。