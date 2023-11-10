台北大巨蛋測試賽黃牛票猖獗 遠雄：有權取消訂單

台北大巨蛋11月18日「Home Run 台北大巨蛋預備賽」，今天中午12點在拓元售票系統開放索票，1.3萬張免費票不只秒殺，現在已經出現黃牛票一張800元。遠雄早在索票系統呼籲民眾，勿購買來路不行有價票券，也指出有權取消違反規定的訂單座位。

遠雄在系統注意事項指出，此測試非商業售票活動，票券一旦確認領取，恕不接受換票。此測試活動觀眾皆「免費索票」，請勿購買來路不行有價票券，以免影響自身權益，衍生詐騙案件或交易糾紛，我們有權取消違反規定之訂單座位，如有情節嚴重狀況將採取法律途徑；擁有該門票者也將無法入場。

台北市體育局提醒民眾，切勿相信不明網站或平臺交易，避免個資及財物受損，並嚴正譴責不肖人士販售黃牛票劣行，呼籲全民共同抵制，保障觀賽品質與權益。