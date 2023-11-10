台北大巨蛋測試賽黃牛票為何猖獗？ 員警點出這原因

大巨蛋測試賽1.3萬張免費票遭秒殺，還出現黃牛票一張600元。中央為遏止體育、演唱會等黃牛票現象，修正通過文創法，運動產業發展條例也在修法中，賣黃牛票最重罰50倍、關3年，但警方指出，過去黃牛搶票，大多是購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，但大巨蛋測試賽是免費索票，並非「購買」恐不構成違法社維法，無法裁罰。

北市府今年6月至10月間，已有505件檢舉黃牛票販售案，卻沒有開罰案例。北市警方表示，目前查緝演唱會黃牛票，由文化局負責，但坦言過去抓黃牛靠網路巡查，土法鍊鋼，有檢舉但要抓到人，並不容易。

曾負責社維法的北市員警指出，免費索票卻出現黃牛票，比較罕見，但要抓黃牛並不容易，過去警方大多用網路巡邏，發現有人企圖牟利，獲取票價上不該有的價值，就佯扮買家，將人約出面交，依違反社維法送辦。

員警指出，轉售門票並不違法，或是酌量收取幾十元「手續費」不會觸法，但通常黃牛是牟利，比票價多收幾百、數千。員警坦言，過去社維法罰責低，違者可處拘留3天 或罰款1.8萬。

大巨蛋測試賽1.3萬張免費票，警方指出，依社會秩序維護法第64條，有非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者行為之一者，處3日以下拘留或1.8萬元以下罰款。但大巨蛋測試球賽是免費索票，黃牛行為恐不構成社會秩序維護法。