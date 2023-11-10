國體大明迎36周年校慶大會 運動會今天率先登場 

國立體育大學謹訂於明天上午10時於校內國際會議廳舉行「36周年校慶慶祝大會」，大會將由校長邱炳坤主持，並邀請到資深新聞主播陳雅琳進行演講。

國體大創校36年來，今年首度擔綱112年國慶慶祝大會壓軸的主題表演，此次國慶表演節目的籌劃與執行，充分發揮師生的專業及整合能力，更展現追求卓越的精神，並持續朝向世界頂尖、台灣第一的目標邁進。而本年度校慶慶祝活動延續追求卓越，以「奔馳騰躍」作為主題，象徵全體師生同仁延續本職專業，積極突破創新，持續邁開新里程碑。

36周年校慶慶祝大會開場節目將安排今年班際創意合唱比賽第1名的體育推廣原住民專班2年級同學帶來校歌演唱揭開序幕。緊接著進行校慶主題演講，此次特別邀請台灣資深新聞主播陳雅琳進行演講，陳雅琳長期關懷環境與人權議題，擅長故事性報導，搏得「台灣最會說故事的主播」稱號，雖出身貧寒、處事認真積極，將於此次典禮中以《向困境說謝謝》為演講主題。

接續頒發榮譽教授聘書、112學年度傑出校友、教師傑出獎、教師優良獎、教師學術研究獎、112年度產學合作獎勵、運動訓練績效獎、112年核給彈性薪資教師、112年度特聘教、服務滿10年、20年、30年資深教職員工紀念獎、36周年校慶傑出學生、蔡敏忠博士紀念獎學金、邱添安先生暨洪錦炭女士紀念獎學金、Mostton博士紀念獎學金、傳願獎學金、總統教育獎-奮發向上獎等16個獎項，以表彰傑出師生同仁及校友們為校務發展所擔負「承先啟後，繼往開來」的任務與所作的貢獻。

校慶運動會於今天率先登場，當天辦理創意進場、田徑項目及趣味競賽等活動等項目；此外，校慶周的慶祝活動也陸續熱鬧展開，各學生社團相繼舉辦「校慶奪標季班級對抗賽」，包含漆彈、籃球、羽球、飛盤及足球等5個運動性比賽項目，讓各系的同學們藉由比賽互相交流並貫徹運動家的精神，充分展現國體大青年學子的熱情洋溢；23日晚間6點將在國際會議廳首度舉辦校慶音樂會，邀請桃園在地知名「御樂古箏樂團」進行表演，呈現校慶活動不同風貌及文藝校風，邀請各位貴賓、校友及師生同仁共同參與此場音樂饗宴。