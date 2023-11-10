國小迷你足球總決賽 87隊齊聚佛光山11日開踢

「112年度國民小學雲豹能源迷你足球賽」經過22縣市預賽，近百隊U6、U8組的小朋友將在賽事開辦5年來，首度於明天及12日在高雄佛光山佛陀紀念館進行全國總決賽。

「112年度國民小學雲豹能源迷你足球賽」全國總決賽11月11日、12日在高雄佛光山佛陀紀念館菩提廣場舉行，11日為U6賽事，12日則為U8賽事，包括離島澎湖縣、金門縣派隊參加，合計全台22縣市共有87支球隊（U6組38隊、U8組49隊），近千名小小選手齊聚佛光山。

賽事採小組循環賽制，人人有獎，每一隊都有獎牌及獎狀，各組第1名球隊更可以獲得冠軍獎盃、雲豹底迪紀念娃娃。

「112年度國民小學雲豹能源迷你足球賽」主要分為U6以及U8組別，今年維持全台22縣市都舉辦預賽的傳統，合計共有583支球隊（U6組240隊、U8組343隊）參加，每縣市預賽拿到小組第1名的球隊，都能取得晉級全國總決賽資格。

中華民國迷你足球協會理事長黃永志表示：「迷你足球賽已經邁入第5年，從原本隊伍數99隊，後來推廣到全台22縣市，到現在預賽有583隊參加，可見基層的足球運動人口蓬勃發展，歡迎喜愛足球的好朋友們一同到場，為小小選手加油。」