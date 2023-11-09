韓國羽賽／李洋、王齊麟抗時差 男雙晉8強

台灣羽球男雙好手李洋、王齊麟今天在韓國羽球大師賽繼續和「時差」拚戰，以21比19、21比13擊敗地主組合，順利挺進8強。

經過前3天的激戰，這場世界羽球總會（BWF）主辦的超級300韓國羽球大師賽，台灣共有11組人馬晉級8強，儼然成為另類台灣主場。

李洋、王齊麟在前一場的德國海洛羽球公開賽一路闖進決賽，只可惜不幸落敗獲得亞軍，隨後他們立刻出發前往韓國參賽，周一才抵達的他們，帶著時差下場比賽。

王齊麟在接受中央社記者訪問時說：「說真的，頭都還是漲漲暈暈的，下場比賽時感覺很奇妙。不過運動員就是這樣，必須要想辦法盡快克服所有問題。」李洋則笑說：「有時候起床時會想說自己在哪個城市，不過現在是奧運積分期，我們也只能盡量參賽搶積分。」

世界排名第12的李洋、王齊麟在16強遇上世界排名第58名的地主組合金榮奕、王昶，首局對手雖一路緊咬，但「麟洋配」始終能維持領先差距，第2局開打後先以11比6搶下技術暫停，隨後領先越拉越大，如願收下比賽勝利。

台灣男單「左手重砲」林俊易面對資格賽打上來的韓國鄭民善（Jeong Min Seon，音譯），以21比12、21比16直落二過關，接下來將對上日本的渡邊航貴；而王子維同樣直落二拍落印尼選手謝薩（Shesar HirenRhustavito），接下來8強對上自家人廖倬甫。