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足球／最萌小選手齊聚 雲豹能源足球賽11日佛光山登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
各縣市預賽小球員拼盡全力。圖／迷你足球協會提供
各縣市預賽小球員拼盡全力。圖／迷你足球協會提供

由教育部體育署指導、中華民國迷你足球協會主辦、佛光山三好體育協會與雲豹能源冠名贊助「112年度國民小學雲豹能源迷你足球賽」，經由22縣市預賽後，將於11月11至12日舉辦全國總決賽，這也是迷你足球賽開辦5年以來，首度舉辦的全國賽，吸引U6、U8組近百隊參加，地點就選在高雄佛光山佛陀紀念館， 11日將舉辦開幕儀式，全台最萌小小選手齊聚，熱鬧非凡。

「112年度國民小學雲豹能源迷你足球賽」今年分為U6以及U8組別，共計583支球隊報名參賽，最終全國總決賽則有87支球隊（U6組38隊、U8組49隊），近千名小小選手們齊聚佛光山，賽事採小組循環賽制，人人有獎，每一隊都有獎牌、獎狀，各組第一名球隊更可以獲得冠軍獎盃、雲豹底迪紀念娃娃，還有利百代贊助大禮包，獎品豐富熱鬧。

中華民國迷你足球協會理事長黃永志表示，「迷你足球賽已經邁入第5年，從原本隊伍數99隊，後來推廣到全台22縣市，到現在預賽有583隊參加。今年的創舉就是首度舉辦全國總決賽，選定在高雄佛光山佛陀紀念館舉行，共有近百隊小球員來參加，現場將非常熱鬧，賽事由愛爾達體育台轉播，歡迎喜愛足球的好朋友們一同到場，為小小選手加油。」

112年度國民小學迷你足球賽感謝雲豹能源科技冠名贊助、佛光山三好體育協會、利百代贊助，以及佛光山佛陀紀念館的傾力相助，讓首次舉辦的全國總決賽能在高雄佛光山佛陀紀念館盛大開踢，兩天賽事並由愛爾達體育台LIVE直播，同時現場還有2023國際書展暨蔬食博覽會熱鬧登場，包括有各類書展、劇團演出、名人講座、品茶活動等，歡迎大家一起來共襄盛舉。

小球員賽場上展現勝不驕敗不餒精神。圖／迷你足球協會提供
小球員賽場上展現勝不驕敗不餒精神。圖／迷你足球協會提供

雲豹 國民 體育署

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