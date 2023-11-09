足球／最萌小選手齊聚 雲豹能源足球賽11日佛光山登場

由教育部體育署指導、中華民國迷你足球協會主辦、佛光山三好體育協會與雲豹能源冠名贊助「112年度國民小學雲豹能源迷你足球賽」，經由22縣市預賽後，將於11月11至12日舉辦全國總決賽，這也是迷你足球賽開辦5年以來，首度舉辦的全國賽，吸引U6、U8組近百隊參加，地點就選在高雄佛光山佛陀紀念館， 11日將舉辦開幕儀式，全台最萌小小選手齊聚，熱鬧非凡。

「112年度國民小學雲豹能源迷你足球賽」今年分為U6以及U8組別，共計583支球隊報名參賽，最終全國總決賽則有87支球隊（U6組38隊、U8組49隊），近千名小小選手們齊聚佛光山，賽事採小組循環賽制，人人有獎，每一隊都有獎牌、獎狀，各組第一名球隊更可以獲得冠軍獎盃、雲豹底迪紀念娃娃，還有利百代贊助大禮包，獎品豐富熱鬧。

中華民國迷你足球協會理事長黃永志表示，「迷你足球賽已經邁入第5年，從原本隊伍數99隊，後來推廣到全台22縣市，到現在預賽有583隊參加。今年的創舉就是首度舉辦全國總決賽，選定在高雄佛光山佛陀紀念館舉行，共有近百隊小球員來參加，現場將非常熱鬧，賽事由愛爾達體育台轉播，歡迎喜愛足球的好朋友們一同到場，為小小選手加油。」