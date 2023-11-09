快訊

張忠謀獲頒李國鼎獎！現場大咖雲集 台積電董座劉德音：1.4奈米會留在台灣

身體出狀況！驚爆眼睛受損「排隊等換眼角膜」 利菁：面對了就得堅強

4國小女童水中偷加黃金葛汁毒害同學！家長僅對3人求償百萬 原因曝光

網球／8男單好手爭年終賽史最高獎金 澳洲壞小子將擔任球評

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾維亞世界球王約克維奇。 美聯社
塞爾維亞世界球王約克維奇。 美聯社

2023ATP年終總決賽11月12至19日在義大利杜林進行，當地時間周四下午抽籤決定單打預賽分組名單，塞爾維亞世界球王約克維奇Novak Djokovic）等8大頂尖球員將爭奪冠軍，本屆獎金最高逾480萬美元（約1.6億台幣），更創下網壇個人獎金紀錄。

本屆年終賽總獎金1500萬美元（約4.9億台幣）創賽史新高，如果單打分組賽起5連勝不敗封王，可獲得超過480萬美元。

36歲老將約克維奇仍是奪冠大熱門，本屆若奪下個人生涯第7冠，就能超越「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），獨居年終賽史最多冠。約克維奇目前年度積分遙遙領先，預賽贏球就能鎖定年終第一，這將是他生涯第8次完成這項成就，11月20日在位球王第400周，也是網壇首見。

除了約克維奇外，另外7名好手是西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、俄國名將梅德維夫（Daniil Medvedev）、地主希望辛納（Jannik Sinner）、俄國羅布雷夫（Andrey Rublev）、希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、丹麥魯內（Holger Rune）及德國澤瑞夫（Alexander Zverev）。澤瑞夫曾在2018和2021奪冠、西西帕斯2019年捧起金盃，梅德維夫是2020年贏家；阿爾卡拉斯與魯內則是首度參賽。

值得一提的是，澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）將擔任球評。他今年因傷勢纏身，四大滿貫全缺席，但他擁有許多和頂尖高手對打經驗，且脾氣十分火爆，可能在轉播台造成轟動。

約克維奇 Novak Djokovic

相關新聞

網球／8男單好手爭年終賽史最高獎金 澳洲壞小子將擔任球評

2023ATP年終總決賽11月12至19日在義大利杜林進行，當地時間周四下午抽籤決定單打預賽分組名單，塞爾維亞世界球王約克維奇（Novak Djokovic）等8大頂尖球員將爭奪冠軍，本屆獎金最高逾4

足球／最萌小選手齊聚 雲豹能源足球賽11日佛光山登場

由教育部體育署指導、中華民國迷你足球協會主辦、佛光山三好體育協會與雲豹能源冠名贊助「112年度國民小學雲豹能源迷你足球賽...

射箭亞錦賽／複合弓女團1分差奪銀 中華隊獎牌開胡

今年杭州亞運才攜手為我國射下一面女子團體複合弓銀牌的黃逸柔、陳怡瑄、王律勻，本周再度攜手征戰在泰國曼谷舉行的亞錦賽，並且...

盼延續台灣拔河王國威名 世錦賽選拔11/12登場

2024世界室內拔河錦標賽國手選拔賽將於11月12日在大甲高中舉行，中華拔河運動協會期望能選出最強台灣隊，延續台灣「拔河...

南韓羽賽／克服時差與體能考驗 麟洋配晉級男雙16強

剛拿下德國海洛羽球公開賽男雙亞軍的台灣組合王齊麟與李洋，在時差和體能雙重考驗下，今天韓國羽球大師賽首輪僅花29分鐘，以直...

射箭／湯智鈞亞錦賽晉反曲弓金牌戰 拚奧運門票添信心

台灣射箭選手湯智鈞今天在亞洲射箭錦標賽男子反曲弓個人賽奪得3連勝，包括4強賽以6比4擊敗頭號種子韓國選手李宇錫，射下金牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。