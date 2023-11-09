射箭亞錦賽／複合弓女團1分差奪銀 中華隊獎牌開胡

今年杭州亞運才攜手為我國射下一面女子團體複合弓銀牌的黃逸柔、陳怡瑄、王律勻，本周再度攜手征戰在泰國曼谷舉行的亞錦賽，並且一路挺進到複合弓女團金牌戰，最終在今天與印度的4局賽事中以233：234，1分差距屈居銀牌，但仍為我國拿下本屆亞錦賽首面獎牌。

這次射箭亞錦賽複合弓女團賽事，黃逸柔、陳怡瑄、王律勻再度攜手出擊，並在資格賽就射下第三種子，而接下來的淘汰賽階段更是連退新加坡、南韓，並與印度在金牌戰會師。

金牌戰中華隊三名女將也與印度展開激烈拉鋸，在首局6支箭中雙方皆射出59分的高分，第二局印度更是射出6支10分箭的滿分表現，一度取得2分領先，儘管中華隊在第三局再度射出59分的高分追到1分差，但第四局兩隊都射出57分，最終印度就以234：233、1分差險勝奪下金牌，中華隊則是以銀牌作收。

除了複合弓女團金牌戰外，稍後黃逸柔也將轉戰複合弓女子個人銅牌戰出戰哈薩克選手，至於湯智鈞則將在傍晚於反曲弓男子個人金牌戰登場出戰兩屆亞運金牌、南韓強敵金優鎮。