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盼延續台灣拔河王國威名 世錦賽選拔11/12登場

中央社／ 台北8日電
2024世界室內拔河錦標賽將在瑞典舉行，台灣12日也將舉行國手選拔賽，期盼選出最強台灣隊。圖為2020世界室內拔河錦標賽台灣女子代表隊奪金頒獎畫面。 圖／中華民國拔河運動協會提供
2024世界室內拔河錦標賽將在瑞典舉行，台灣12日也將舉行國手選拔賽，期盼選出最強台灣隊。圖為2020世界室內拔河錦標賽台灣女子代表隊奪金頒獎畫面。 圖／中華民國拔河運動協會提供

2024世界室內拔河錦標賽國手選拔賽將於11月12日在大甲高中舉行，中華拔河運動協會期望能選出最強台灣隊，延續台灣「拔河王國」的威名。

台灣拔河代表隊今年9月才在瑞士舉行的世界室外拔河錦標賽錦標組席捲4金、3銀（不含公開組），寫下隊史最佳成績，事實上，台灣過去室內賽成績向來優於室外，近年受到世界運動會場地由室內改為室外，台灣才開始在室外賽發憤圖強、急起直追。

今年國手選拔賽共有13個組別、共41支隊伍報名，選手將於11月11進行過磅，隔天進行比賽，中華拔協將遴選男子600公斤級與女子500公斤級兩組公費代表隊，其中女子500公斤級將以衛冕者身分出征瑞典。

中華拔協理事長陳建平表示，衷心希望選手能在室內世錦賽各組別創下好成績，也替2026台灣世界室內拔河錦標賽打響聲勢，他更期待選手們屆時能在自家創造亮眼成績，讓國人能更支持台灣的拔河運動。

今年室內世錦賽是臨時決定補辦（原應去年舉辦，因疫情停擺），秘書長卓耀鵬透露，比賽倉促成行導致各國參賽意願不高、派隊情況並不踴躍，很多組別賽事都遭取消，加上準備期太短，台灣隊僅在錦標組拿下1金、2銅，不過2020年室內世錦賽台灣光在錦標組就拿下5金、1銀。

卓耀鵬強調，明年室內世錦賽將在2月登場，不過屆時將提醒選手，把這場頂級大賽視為9月室外世錦賽的前哨戰，「因為室外世錦賽成績攸關2025年世運會的參賽門票，在各組我們需取得前4名才能參加世運會，因此大意不得。」

世錦賽 世運會

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