軟式網球／推廣獲肯定 朱文慶出任國際軟網總會副會長

我國軟式網球協會理事長朱文慶，在今天出席於南韓首爾舉行的國際軟式網球總會（ISTF）新任會長鄭仁善（Jeong In-sun音譯）就職儀式，在儀式上朱文慶也受聘為總會副會長，將協助ISTF繼續推廣軟網運動。

今年杭州亞運我國在軟式網球表現搶眼，共計拿下3銀2銅的佳績，不僅選手表現出色，中華民國軟式網球協會理事長朱文慶也在今天出席於於南韓首爾舉行的ISTF新任會長鄭仁善的就職典禮時，受聘為總會8位副會長中的其中一位，推廣軟網的苦心獲得肯定。

身為南韓軟網協會理事長的鄭仁善，在今月8月當選ISTF第17任會長，而明年軟網世錦賽也正好將移師到南韓安城市舉行，他也強調將會在任內將軟式網球持續推廣到亞洲甚至是全世界，希望為軟網運動的全球化做出貢獻與服務。