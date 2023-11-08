桌球／林昀儒世界排名升到第6 馬龍直言對中國選手造成壓力

我國桌球好手「小林同學」林昀儒在WTT法蘭克福冠軍賽，接連扳倒中國大陸名將王楚欽和馬龍奪冠。曾拿下5面奧運金牌的馬龍受訪時感嘆，林昀儒給大陸選手造成很大壓力。

據《新華網》報導，馬龍受訪時說，「總比數1:1後，三局都是在最後階段對手處理得更好。我們水準非常接近，一旦出現失誤，就會被對手抓住機會贏球。雖決賽輸了， 但能打進決賽，我覺得自己這站比賽整體表現還不錯。」

去年馬龍和林昀儒交手2次，都由馬龍以3：2勝出，WTT法蘭克福冠軍賽前，兩人今年交手1勝1敗，這次林昀儒拿下重要一勝，馬龍不禁感嘆：「今天兩人勢均力敵，但他發揮更出色，尤其是反手，他也贏了王楚欽，我覺得他給我們造成很大壓力。」

林昀儒在WTT法蘭克福冠軍賽奪冠後，進帳1000積分，總積分達2385分，世界排名從第12上升到第6，這是他自去年7月以來最佳排名。王楚欽和馬龍則維持在第2及第3，第1名仍是中國樊振東。