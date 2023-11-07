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射擊／睽違5年迎接國際賽 中華隊東南亞錦標賽捍衛主場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國睽違5年舉辦東南亞射擊錦標賽，今天體育署署長鄭世忠出席開幕式。圖／體育署提供
我國睽違5年舉辦東南亞射擊錦標賽，今天體育署署長鄭世忠出席開幕式。圖／體育署提供

2023年第45屆東南亞射擊錦標賽本周在桃園公西靶場登場，6日進行到17日的賽程共吸引12國、250位選手參賽，地主中華隊也派出63位射擊好手參與45個競賽項目，剛在韓國昌原亞洲錦標賽取得奧運席位的李孟遠及劉恆妤都將「捍衛主場」。

台灣曾於2018年舉辦第42屆東南亞射擊錦標賽，但接續受到疫情影響，我國已連續3年停辦射擊國際賽事，中華民國射擊協會積極向東南亞射擊協會（SEASA）爭取下，東南亞射擊錦標賽睽違5年再次在台舉辦，也是疫後首場射擊國際賽。

今年參賽隊伍包括日本、越南、泰國、菲律賓、香港、印尼等10個國家及地區，超過250位菁英選手同場較勁。中華民國射擊協會為辦理本賽事，重新整修公西靶場空氣槍10公尺靶場、火藥射擊25公尺靶場等場地，期盼中華隊能發揮主場優勢，贏下更多獎牌。

今天賽事舉行開幕式，教育部體育署署長鄭世忠表示，射擊是我國重點發展運動項目之一，距離2024巴黎奧運時間不到1年，我國選手必然卯足全力，展現最佳實力與各國菁英選手較勁。

目前中華射擊隊已經有5名選手取得巴黎奧運資格，分別是不定向飛靶的楊昆弼和林怡君，定向飛靶的李孟遠，以及田家榛和劉恆妤。此次東南亞射擊錦標賽，可透過東南亞射擊協會官方Youtube（https://www.youtube.com/@45thSEASA）觀賞賽事直播。

中華隊 李孟遠 田家榛

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