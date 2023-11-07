快訊

GDP排名被經濟負成長的德國超車 日本怎麼了？

圍棋／運動心理學助攻 許皓鋐謝國科會提供關鍵密碼

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
許皓鋐（左起）與國科會人文處處長蘇碩斌、教練林杰漢合影。圖／國科會提供
許皓鋐（左起）與國科會人文處處長蘇碩斌、教練林杰漢合影。圖／國科會提供

我國棋士許皓鋐日前勇奪2023杭州亞運圍棋金牌，為台灣奪得史上第1面的亞運圍棋金牌，許皓鈜返台為了備戰11月中在南韓舉辦的三星盃世界圍棋大師賽，目前暫時不受訪並恢復規律生活，不過今天仍特別撥時間隨同教練林杰漢至國科會，感謝國科會過去二年多提供運動科學「菁英運動員高峰狀態之關鍵密碼」計畫的支援。

國科會於110年啟動計畫，以科學方法找出運動員致勝關鍵，計畫由國立台灣師範大學、中研院及國立體育大學等專家共同合作，分別從認知神經科學、運動心理學、團體動力學、社會文化觀點和哲學等不同觀點及學科間的交互激盪，將能促進運動員基礎的養成，更有機會重現與再造運動員的高峰表現。

計畫研究重心之一是亞運圍棋代表隊，透過系統性的評估後，發現圍棋選手主要的壓力來源為缺乏因應壓力的技巧、人際互動技巧及身心放鬆的需求。為能有效處理這些壓力來源，提升選手表現，研究團隊設計了心理素質提升工作坊、正念與意象練習紓壓、個人化的心理諮詢服務等多種策略，透過擬真賽的方式，研究亞運選手與AI對弈的勝率變化，同時也結合神經科學技術監控選手腦波的變化，透過蒐集頂尖選手的寶貴資料，作為未來圍棋競賽上突破的重要關鍵。

許皓鈜在亞運代表隊中有「許教練」之稱，因為他將運動心理的技能充分發揮，並正向影響隊友，展現人際互動型態與運動員高峰經驗。競技場上運動員的致勝關鍵便是心理狀態，許皓鈜和圍棋代表隊從意象訓練、心態正向、情緒穩定及冷靜思考等心理技能中，呈現全力以赴的態度帶來所有可能。

亞運 許皓鈜 許皓鋐

延伸閱讀

圍棋／延續亞運奪金熱潮 台灣公開賽熱鬧登場

亞運奪金不可思議 許皓鋐想挑戰圍棋世界冠軍

亞運圍棋／曾協助金牌許皓鋐訓練 林昶佐爆：有些單位不看好

亞運圍棋／中國圍棋只得1金 柯潔兩度「銀恨」賽後淚崩

相關新聞

圍棋／運動心理學助攻 許皓鋐謝國科會提供關鍵密碼

我國棋士許皓鋐日前勇奪2023杭州亞運圍棋金牌，為台灣奪得史上第1面的亞運圍棋金牌，許皓鈜返台為了備戰11月中在南韓舉辦...

足球／遭爆仍欠款千萬 足協已償還1800萬無法短期還清

中華足球協會今天遭媒體報導仍欠款千萬，甚至不願支付款項，足協也做出回應，強調新任理事長王麟祥至3月份上任以來已嚴格財務管...

WTA年終賽／斯威雅蒂強勢捧冠 搶回球后寶座

延續WTA年終賽強勢表現，波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天決賽面對美國好手皮古拉（Jessica Pegu...

圖輯／台灣國際衝浪公開賽台東金樽登場 各國好手逐浪競技

備受國際矚目的台灣國際衝浪公開賽今天在台東東河鄉金樽漁港盛大開跑，今年首次同時舉辦WSL(世界衝浪聯盟)QS5,000 ...

足球世界盃資格賽第2輪 中華男足21日台北迎敵

中華男足隊在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽首輪「雙殺」東帝汶隊，晉級第二輪賽事，16日將前往阿曼進行客場首戰，21...

國際衝浪賽 10國好手台東金樽較勁

2023台灣國際衝浪公開賽昨下午在台東金樽開鑼，展開7天衝浪賽程，吸引10國近200名衝浪好手參加，阿美族部落耆老替選手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。