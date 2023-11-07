圍棋／運動心理學助攻 許皓鋐謝國科會提供關鍵密碼

我國棋士許皓鋐日前勇奪2023杭州亞運圍棋金牌，為台灣奪得史上第1面的亞運圍棋金牌，許皓鈜返台為了備戰11月中在南韓舉辦的三星盃世界圍棋大師賽，目前暫時不受訪並恢復規律生活，不過今天仍特別撥時間隨同教練林杰漢至國科會，感謝國科會過去二年多提供運動科學「菁英運動員高峰狀態之關鍵密碼」計畫的支援。

國科會於110年啟動計畫，以科學方法找出運動員致勝關鍵，計畫由國立台灣師範大學、中研院及國立體育大學等專家共同合作，分別從認知神經科學、運動心理學、團體動力學、社會文化觀點和哲學等不同觀點及學科間的交互激盪，將能促進運動員基礎的養成，更有機會重現與再造運動員的高峰表現。

計畫研究重心之一是亞運圍棋代表隊，透過系統性的評估後，發現圍棋選手主要的壓力來源為缺乏因應壓力的技巧、人際互動技巧及身心放鬆的需求。為能有效處理這些壓力來源，提升選手表現，研究團隊設計了心理素質提升工作坊、正念與意象練習紓壓、個人化的心理諮詢服務等多種策略，透過擬真賽的方式，研究亞運選手與AI對弈的勝率變化，同時也結合神經科學技術監控選手腦波的變化，透過蒐集頂尖選手的寶貴資料，作為未來圍棋競賽上突破的重要關鍵。

許皓鈜在亞運代表隊中有「許教練」之稱，因為他將運動心理的技能充分發揮，並正向影響隊友，展現人際互動型態與運動員高峰經驗。競技場上運動員的致勝關鍵便是心理狀態，許皓鈜和圍棋代表隊從意象訓練、心態正向、情緒穩定及冷靜思考等心理技能中，呈現全力以赴的態度帶來所有可能。