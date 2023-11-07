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足球／遭爆仍欠款千萬 足協已償還1800萬無法短期還清

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華足協理事長王麟祥。 圖／中華足協提供
中華足協理事長王麟祥。 圖／中華足協提供

中華足球協會今天遭媒體報導仍欠款千萬，甚至不願支付款項，足協也做出回應，強調新任理事長王麟祥至3月份上任以來已嚴格財務管控，不再有新增欠款情勢，並積極展開債務協商與還款，儘管目前已經償還1800多萬元，但致協會歷年來長期累積數千餘萬元的欠款，無法於短期全部還清

足協針對媒體片面報導本會積欠款項一事，特別說明如下：

王理事長今年3月份上任以來，針對新業務推動，已嚴格財務管控，不再有新增欠款情事，並就先前累積的債務，積極展開債務協商及還款，對於媒體報導，本會深表遺憾。

近幾年來，足協為了推展國內各層級的足球運動，先前的理事長均曾籌募相當社會資源投入足球運動，包括積極增辦、參加各項國內外賽事及加碼照顧選手等。特別是鄭文燦理事長在去年為本會募款金額超過4000萬元。去年，雖在新冠疫情舒緩後恢復許多國際賽事，但疫情鬆綁初期短期間募款極為不易，致協會歷年來長期累積數千餘萬元的欠款，無法於短期全部還清。

王麟祥理事長上任以後，隨即召開理事會進行檢討，並要求所屬嚴格財務控管，量入為出，不再新增欠款。同時，針對協會過去所積欠的款項，在體育署監督輔導下積極與相關廠商進行分期還款之協商，目前除了2家廠商對還款期程期待尚有落差，需進一步協商或進入訴訟階段外，其餘均陸續還款中，迄今已償1800多萬元。

本會後續仍將展現誠意與未達成共識的廠商持續協商，積極籌募社會資源進行還款。另，對於體育署以及選手教練們表達歉意，雖然體育署對於足球長期欠款部分依法無法補助，然仍持續督促本會還款，並協助降低協會推展活動各項政府補助的自籌款部分負擔，有助於足協後續還款進度，表達最深謝意。

體育署 王麟祥

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