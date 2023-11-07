WTA年終賽／斯威雅蒂強勢捧冠 搶回球后寶座

延續WTA年終賽強勢表現，波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天決賽面對美國好手皮古拉（Jessica Pegula），全場只失掉一局，以6：1、6：0迎接生涯第一座WTA年終賽金盃，世界排名也確定從第2回到第1，連兩年成為年終球后。

皮古拉全場只保住第一個發球局，斯威雅蒂首盤1：1後跨盤連掃11局，僅僅花59分鐘就奪冠；5戰全勝的斯威雅蒂，每戰都是直落2勝出，且5戰合計僅失20局，成為賽史20年來失掉局數最少的冠軍。

以22歲年紀奪下年終賽金盃，斯威雅蒂也能為2011年捷克名將克薇歐娃（Petra Kvitova）後WTA最年輕冠軍，她感性感謝團隊，「我們經歷很多高低潮，但這次，毫無疑問處在高點。」迎接本季第6冠的波蘭名將，今天公布的最新世界排名也擠下白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），重返今年9月失去的「世界球后」寶座。

皮古拉也讚對手表現太優異，「她真的很想這排名（世界第一），你可以這樣解讀她在這個表現，今天她徹底擊潰所有人。」儘管無緣金盃，本季奪下2罐的皮古拉仍形容今年是「不可思議的一年」，斯威雅蒂也恭維對手「和妳對戰向來都不容易」。