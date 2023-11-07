圖輯／台灣國際衝浪公開賽台東金樽登場 各國好手逐浪競技

備受國際矚目的台灣國際衝浪公開賽今天在台東東河鄉金樽漁港盛大開跑，今年首次同時舉辦WSL(世界衝浪聯盟)QS5,000 男/女短板積分賽及國內職業長板衝浪賽，共計超過10個國家，近200位國內外衝浪選手齊聚台東金樽。

現場邀請來自各國衝浪選手揮舞著各國國旗入場，並由東河地區部落耆老以阿美族傳統花圈為各國選手表達歡迎之意。開幕儀式由台東縣政府盧協昌秘書長與WSL亞洲及太平洋地區(APAC)巡迴賽經理泰·索拉提(Ty Sorati)共同敲響巨型銅鑼，象徵台灣國際衝浪公開賽正式展開。除此之外，今年更在11月11日至12日周末兩天加碼衝浪音樂節，邀請遊客一起到場享受衝浪搖滾音樂氛圍。

台東縣政府表示，台灣國際衝浪公開賽已將是國際衝浪界的指標型賽事，台東金樽是WSL賽事中三屆世界長板總冠軍、兩屆世界青少年總冠軍的選手誕生地，今年這場賽事為WSL年度全球僅8場的高積分資格賽最終場，被國際衝浪圈重點賽事，在高積分的加持下，來自世界各地的衝浪好手現身競技，其中紐西蘭籍比利·斯戴曼德(Billy Stairmand)、薩菲·維特(Saffi Vette)及日本籍松田詩野(Matsuda, Shino)都是將代表所屬國家參加2024巴黎奧運。我國邱晉豪、陳宛榆身為台灣衝浪界好手也積極參賽，在國內男女子職業長板賽，開放報名之初隨即掀起一波詢問熱潮，選手們多提前到達金樽進行自我訓練為奪得最高榮譽積極準備。