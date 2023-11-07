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圖輯／台灣國際衝浪公開賽台東金樽登場 各國好手逐浪競技

攝影中心／ 記者陳正興／台東即時報導
備受國際矚目的台灣國際衝浪公開賽今天在台東東河鄉金樽漁港盛大開跑，各國好手同場競技，爭取積分。記者陳正興／攝影
備受國際矚目的台灣國際衝浪公開賽今天在台東東河鄉金樽漁港盛大開跑，各國好手同場競技，爭取積分。記者陳正興／攝影

備受國際矚目的台灣國際衝浪公開賽今天在台東東河鄉金樽漁港盛大開跑，今年首次同時舉辦WSL(世界衝浪聯盟)QS5,000 男/女短板積分賽及國內職業長板衝浪賽，共計超過10個國家，近200位國內外衝浪選手齊聚台東金樽。

現場邀請來自各國衝浪選手揮舞著各國國旗入場，並由東河地區部落耆老以阿美族傳統花圈為各國選手表達歡迎之意。開幕儀式由台東縣政府盧協昌秘書長與WSL亞洲及太平洋地區(APAC)巡迴賽經理泰·索拉提(Ty Sorati)共同敲響巨型銅鑼，象徵台灣國際衝浪公開賽正式展開。除此之外，今年更在11月11日至12日周末兩天加碼衝浪音樂節，邀請遊客一起到場享受衝浪搖滾音樂氛圍。

台東縣政府表示，台灣國際衝浪公開賽已將是國際衝浪界的指標型賽事，台東金樽是WSL賽事中三屆世界長板總冠軍、兩屆世界青少年總冠軍的選手誕生地，今年這場賽事為WSL年度全球僅8場的高積分資格賽最終場，被國際衝浪圈重點賽事，在高積分的加持下，來自世界各地的衝浪好手現身競技，其中紐西蘭籍比利·斯戴曼德(Billy Stairmand)、薩菲·維特(Saffi Vette)及日本籍松田詩野(Matsuda, Shino)都是將代表所屬國家參加2024巴黎奧運。我國邱晉豪、陳宛榆身為台灣衝浪界好手也積極參賽，在國內男女子職業長板賽，開放報名之初隨即掀起一波詢問熱潮，選手們多提前到達金樽進行自我訓練為奪得最高榮譽積極準備。

賽事從11月6日至12日進行，本次賽事首次以「台灣國際衝浪公開賽X衝浪音樂節」的型態呈現，11月11日至12日周末兩天將接連開唱，邀請民眾前往參觀。

台灣國際衝浪公開賽今天在台東東河鄉金樽漁港盛大開跑，選手們拿著衝浪板準備前往登錄、參加比賽。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽今天在台東東河鄉金樽漁港盛大開跑，選手們拿著衝浪板準備前往登錄、參加比賽。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽今天在台東東河鄉金樽漁港盛大開跑，來自各國的衝浪好手齊聚，準備競技。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽今天在台東東河鄉金樽漁港盛大開跑，來自各國的衝浪好手齊聚，準備競技。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽今天在台東東河鄉金樽漁港盛大開跑，即將出征2024巴黎奧運的紐西蘭籍比利·斯戴曼德(Billy Stairmand)（中）、薩菲·維特(Saffi Vette)及日本籍松田詩野(Matsuda, Shino)，接受原住民耆老戴花冠歡迎、祈福。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽今天在台東東河鄉金樽漁港盛大開跑，即將出征2024巴黎奧運的紐西蘭籍比利·斯戴曼德(Billy Stairmand)（中）、薩菲·維特(Saffi Vette)及日本籍松田詩野(Matsuda, Shino)，接受原住民耆老戴花冠歡迎、祈福。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽今天在台東東河鄉金樽漁港盛大開跑，吸引各國選手來台競技。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽今天在台東東河鄉金樽漁港盛大開跑，吸引各國選手來台競技。記者陳正興／攝影
備受國際矚目的台灣國際衝浪公開賽今天在台東東河鄉金樽漁港盛大開跑，各國好手同場競技，爭取積分。記者陳正興／攝影
備受國際矚目的台灣國際衝浪公開賽今天在台東東河鄉金樽漁港盛大開跑，各國好手同場競技，爭取積分。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽今天在台東東河鄉金樽漁港舉行，現場多個特色攤位，吸引各國選手與民眾駐足參觀。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽今天在台東東河鄉金樽漁港舉行，現場多個特色攤位，吸引各國選手與民眾駐足參觀。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽在台東東河鄉金樽漁港今天開跑，衝浪好手乘浪騰空。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽在台東東河鄉金樽漁港今天開跑，衝浪好手乘浪騰空。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽今天在臺東東河鄉金樽漁港舉行，現場也有教練教導學員學習衝浪技巧。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽今天在臺東東河鄉金樽漁港舉行，現場也有教練教導學員學習衝浪技巧。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽在台東東河鄉金樽漁港今天開跑，多位國際女子衝浪好手同場競技。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽在台東東河鄉金樽漁港今天開跑，多位國際女子衝浪好手同場競技。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽在台東東河鄉金樽漁港今天開跑，早上六點多就有不少選手在浪峰熱身，積極準備。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽在台東東河鄉金樽漁港今天開跑，早上六點多就有不少選手在浪峰熱身，積極準備。記者陳正興／攝影
備受國際矚目的台灣國際衝浪公開賽今天在台東東河鄉金樽漁港盛大開跑，在貴賓們敲鑼與各國選手代表揮旗下，正式展開。記者陳正興／攝影
備受國際矚目的台灣國際衝浪公開賽今天在台東東河鄉金樽漁港盛大開跑，在貴賓們敲鑼與各國選手代表揮旗下，正式展開。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽在台東東河鄉金樽漁港今天開跑，早上六點多就有不少選手在浪峰熱身，積極準備。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽在台東東河鄉金樽漁港今天開跑，早上六點多就有不少選手在浪峰熱身，積極準備。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽今天在台東東河鄉金樽漁港舉行，現場有滑板台讓小朋友可以在陸地上學習衝浪技巧。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽今天在台東東河鄉金樽漁港舉行，現場有滑板台讓小朋友可以在陸地上學習衝浪技巧。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽在台東東河鄉金樽漁港今天開跑，衝浪好手踏浪轉身，騰空飛躍。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽在台東東河鄉金樽漁港今天開跑，衝浪好手踏浪轉身，騰空飛躍。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽今天在台東東河鄉金樽漁港盛大開跑，吸引各國選手來台競技。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽今天在台東東河鄉金樽漁港盛大開跑，吸引各國選手來台競技。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽在台東東河鄉金樽漁港今天開跑，由於潮汐、方向關係，選手有很多時候在海裡等浪來。記者陳正興／攝影
台灣國際衝浪公開賽在台東東河鄉金樽漁港今天開跑，由於潮汐、方向關係，選手有很多時候在海裡等浪來。記者陳正興／攝影

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