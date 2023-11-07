足球世界盃資格賽第2輪 中華男足21日台北迎敵

中華男足隊在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽首輪「雙殺」東帝汶隊，晉級第二輪賽事，16日將前往阿曼進行客場首戰，21日回到台北田徑場迎戰馬來西亞隊，暌違4年再度台北迎敵，中華隊外籍教頭懷特和中華足球協會理事長王麟祥喊主場奪勝目標，也盼球迷進場，扮演中華隊最強後盾。

世界盃資格賽亞洲區共要進行5輪，中華隊過頭關後，第2輪和阿曼、吉爾吉斯以及馬來西亞同組，將各進行主、客場兩回合對戰，前兩名可晉級第3輪，同時取得亞洲盃資格；中華隊6場賽事分別在11月、明年3月和6月舉行，中華隊球員今天報到，為11月兩場比賽準備。

3月接任足協理事長的王麟祥透露，足協將祭出高達7位數的激勵獎金，獲得獎金多寡由總教練懷特評估；他強調，勝負並非絕對關鍵，球員精神態度才是獎金發放關鍵，「這些獎金我們都是自籌，樂意這樣鼓勵選手。」

懷特領軍下的中華男足，目前4場主場迎敵維持不敗戰績，21日晚上7時迎戰馬來西亞，將是2019年卡達世界盃資格賽後再登台北田徑場，目前門票已於udn售票網販售中。