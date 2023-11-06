足球／中華隊世界盃資格賽挺進 總教練號召球迷21日捍衛主場

中華男足在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽旗開得勝，擊退東帝汶晉級第二輪賽事，16日起將和阿曼、馬來西亞以及吉爾吉斯爭奪下一輪門票，其中21日就要回到台北田徑場迎戰馬來西亞，目標繼續維持主場全勝紀錄。

中華足協理事長王麟祥提到，中華男足在外籍教頭懷特領軍下，目前主場4戰維持不敗，接續主、客場兩回合對戰將從11月16日展開，賽程將一路到明年6月，足協將作為中華隊最堅強後援，且會祭出「7位數獎金」，盼球員展現最好精神態度，帶給球迷一場場好比賽。

中華隊第二輪賽程先作客阿曼，11月21日回到主場迎戰馬來西亞，明年3月21日主場面對吉爾吉斯，3月26日飛往吉爾吉斯進行客場對決，6月6日再扮東道主碰阿曼，最後一戰將於6月11日客場出戰馬來西亞。

懷特提到，中華隊球員明天就會進行報到，為11月兩場比賽備戰，盼球迷21日能齊聚台北田徑場，和中華隊一起捍衛主場。

同組4支隊伍中，中華隊排名敬陪末座，但懷特強調排名排名只是參考，中華隊過去也曾有逆轉排名更高的巴林隊紀錄，目標仍是搶下分組前2的晉級資格。