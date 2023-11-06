德國羽賽／錯過2局點 「麟洋配」遭逆轉無緣第2冠

我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋下半年表現加溫，先在日本公開賽終結近2年「冠軍荒」，杭州亞運再登頒獎台，德國公開賽更闖進最終戰，可惜今天凌晨首局錯過2個局末點機會，最終以22：24、13：21敗給世界排名第8的大陸組合劉雨辰／歐烜屹，無緣本季第2冠。

兩組選手去年澳洲首度碰頭，由大陸組合拿下勝利，今天2度遭遇首局打得激烈，雙方多次互換領先，「麟洋配」13：14落後時雖連下4分，但3分領先馬上花光，遭大陸組合17：17扳平，第12度平手下「麟洋配」靠對手回球出界再度取得領先，堅強防守再逼出歐烜屹殺球掛網，但接續李洋先出現發球失誤，王齊麟接發球又掛網，19：19再戰平。

關鍵分王齊麟先展現神奇防守功力，反守為攻下再以斜線致勝球取得第20分，但第一個局點回球送出界外，判斷失誤下又讓劉雨辰直接發球得分，王齊麟平球對峙雖拿下分數，但接續「麟洋配」第2個局點機會又錯過，李洋回球出界下讓大陸組合以24：22先下一城。

第二局「麟洋配」先陷入0：3落後，雖連拿3分追平比數，但連番回球出界讓落後再擴大到4：11。技術暫停後「麟洋配」終於止血，但大陸組合強勢攻擊再化成分數，還讓王齊麟重心不穩倒地擊球；差距無法追近下，李洋雖展現背後救球美技也無法擋下對手攻勢，「麟洋配」最終就以13：21敗陣。

總獎金21萬美金的德國海洛公開賽屬於BWF超級300賽事，前身是碧特博格公開賽，「麟洋配」決賽登場之前，名列男單頭號種子的「一哥」周天成，歷經63分鐘大戰演出逆轉勝，以21：23、21：17、21：10擊敗香港李卓耀，奪下本季第一座冠軍，也是生涯第4座德國公開賽金盃。