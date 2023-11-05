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桌球／扳倒「最偉大球員」林昀儒奪冠：感覺不可思議

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林昀儒挑戰WTT法蘭克福冠軍賽金盃，在失掉首局下連趕4局逆轉中國大陸傳奇名將馬龍，迎接生涯最高層級的男單冠軍。。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
林昀儒挑戰WTT法蘭克福冠軍賽金盃，在失掉首局下連趕4局逆轉中國大陸傳奇名將馬龍，迎接生涯最高層級的男單冠軍。。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

我國桌球好手「小林同學」林昀儒，WTT法蘭克福冠軍賽一路闖關，首度打進冠軍賽層級的決賽就高捧金盃，且是在失掉首局下連趕4局逆轉中國大陸傳奇名將馬龍，迎接生涯最高層級的男單冠軍。

WTT系列賽分成四級，林昀儒去年和今年都曾在挑戰賽等級奪冠，本周再打進等級更高的法蘭克福冠軍賽決賽，面對目前世界排名第3的馬龍冷靜應戰，後3局都在「丟士」中搶下，最終以7：11、11：7、13：11、12：10、12：10奪勝，再度擦亮「沈默刺客」招牌。

22歲的林昀儒賽後馬上接受WTT場邊訪問，他笑說：「非常開心，對馬龍我是以去挑戰的心態，他是世界上最偉大的球員，我就是放開去打的心態。」

35歲的馬龍生涯集滿奧運、世錦賽、亞錦賽、亞運等所有大賽金牌，且是完成「雙圈大滿貫」史上第一人，林昀儒坦言感覺「不可思議」，「沒想到可以這樣贏下比賽。」

說完感想後以燦笑結尾的林昀儒，最後也以英文感謝現場球迷，感謝粉絲營造出很好的比賽氛圍。

這是林昀儒生涯第3座WTT系列冠軍，也是第一座WTT冠軍賽金盃，頒獎典禮上他也和馬龍自拍，留下難得合影。

林昀儒 馬龍 世錦賽

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