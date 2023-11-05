圍棋／延續亞運奪金熱潮 台灣公開賽熱鬧登場
我國圍棋國手許皓鋐上月杭州亞運連勝世界排名前3名的選手，奪下台灣史上第一面亞運圍棋金牌，掀起一股圍棋熱潮；2023年台灣圍棋公開賽延續亞運熱度，為期2天的賽事昨天登場，共計有團體組71隊、個人組比賽491位段位棋士參加。
2023台灣圍棋公開賽由佛光大學、中華民國圍棋協會主辦，大安國中、台北市體育會圍棋協會和凌網科技協辦，團體賽和個人賽前4名均頒發獎金。今天上午開幕典禮，國策顧問「飛躍羚羊」紀政、中華民國圍棋協會副理事長劉儷琳和楊泰雄、秘書長秦世敏、海峰棋院院長林敏浩、台灣棋院顧問盧怡靜、杭州亞運中華隊教練職業棋士林杰漢、台灣棋院職業棋士會會長陳威廷等貴賓均蒞臨觀禮，為年輕選手加油打氣。
大會會長、佛光大學校長何卓飛致詞中提到，感謝棋界的支持與大安國中的協助，期許選手都能獲得佳績，圍棋發展日益蓬勃，「圍棋運動著重訓練專注力、邏輯思考、應變、耐挫，是最佳的智力運動之一，優秀棋士更需要鍛鍊體能，有助於提升腦內啡；佛光大學推廣圍棋多年，並培育圍棋高段棋士多元的能力，期許成為傑出的乘法人。」
開幕典禮上，擔任中華民國大專院校體育總會圍棋委員會主任委員的何卓飛並頒發委員聘書給委員會所有成員，一起為大專圍棋發展努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言