圍棋／延續亞運奪金熱潮 台灣公開賽熱鬧登場

我國圍棋國手許皓鋐上月杭州亞運連勝世界排名前3名的選手，奪下台灣史上第一面亞運圍棋金牌，掀起一股圍棋熱潮；2023年台灣圍棋公開賽延續亞運熱度，為期2天的賽事昨天登場，共計有團體組71隊、個人組比賽491位段位棋士參加。

2023台灣圍棋公開賽由佛光大學、中華民國圍棋協會主辦，大安國中、台北市體育會圍棋協會和凌網科技協辦，團體賽和個人賽前4名均頒發獎金。今天上午開幕典禮，國策顧問「飛躍羚羊」紀政、中華民國圍棋協會副理事長劉儷琳和楊泰雄、秘書長秦世敏、海峰棋院院長林敏浩、台灣棋院顧問盧怡靜、杭州亞運中華隊教練職業棋士林杰漢、台灣棋院職業棋士會會長陳威廷等貴賓均蒞臨觀禮，為年輕選手加油打氣。

大會會長、佛光大學校長何卓飛致詞中提到，感謝棋界的支持與大安國中的協助，期許選手都能獲得佳績，圍棋發展日益蓬勃，「圍棋運動著重訓練專注力、邏輯思考、應變、耐挫，是最佳的智力運動之一，優秀棋士更需要鍛鍊體能，有助於提升腦內啡；佛光大學推廣圍棋多年，並培育圍棋高段棋士多元的能力，期許成為傑出的乘法人。」