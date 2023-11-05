巴黎名人賽／完美勝率差點破功 約克維奇讚對手「讓我窒息」

生涯第9度在巴黎名人賽4強登場，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）雖歷經超過3小時的馬拉松大戰考驗，仍維持住完美的百分百勝率，他在台灣時間今天凌晨以5：7、7：6（7：3）、7：5逆轉俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev），離破紀錄的第7座金盃只差最後一步。

「比賽大部分時間中，羅布雷夫都讓我窒息，就像蛇纏住青蛙一樣。」約克維奇對手打出超高水準的內容，甚至突破過去，「誠實的說，我不認為我遇過打得那麼好的羅布雷夫過。」

這場激戰共歷時3小時又1分鐘，搶下首盤的羅布雷夫，第二盤逼到「搶7」失守，決勝盤在第12局遭約克維奇唯一破發成功，就讓小約帶走決賽門票。

前一戰也是3盤拍下丹麥衛冕軍魯內（Holger Rune）的小約透露，過去3天受腸胃型病毒所苦，但都有設法找到力量，「沒有放棄，奮戰也相信我能重振旗鼓，希望明天也是如此。」不只延續巴黎名人賽4強賽全勝戰績，她離生涯第40座名人賽金盃也只差一勝，他最終戰將碰保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）。

迪米特洛夫另場4強賽以6：3、6：7（1：7）、7：6（7：3）力退希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），6年來首度闖進名人賽決賽，將挑戰終結2017年年終賽後的「冠軍荒」。