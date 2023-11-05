德國羽賽／周天成、麟洋配 勇闖決賽拚冠

我國「一哥」周天成和黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，今天凌晨先後搶下德國公開賽決賽門票，名列頭號種子的小天約今天深夜11點將對決香港李卓耀，力拚今年首冠。

總獎金21萬美金的德國公開賽屬於BWF超級300賽事，我國共有3組選手晉級4強，率先登場的混雙葉宏蔚／李佳馨3局敗給曾高居世界第2的香港組合鄧俊文／謝影雪，4強止步。

接續上陣的「一哥」周天成，遇法國18歲小將拉尼耶（Alex Lanier）再度展現韌性，經1小時又12分鐘大戰以21：19、19：21、21：15搶下決賽門票；這也是小天連兩場超過70分鐘的3局大戰，通過考驗後晉級今年第2場決賽，相隔7個月將在瑞士公開賽居亞後再挑戰金盃。

列男雙第4種子的「麟洋配」王齊麟／李洋，今天凌晨壓軸上陣面對列第7種子的地主組合姆斯富斯（Mark Lamsfuss）／塞德爾（Marvin Seidel），「麟洋配」延續對戰全勝紀錄，以21：15、21：19收下3連勝和決賽門票，決賽將再度壓軸上場，對手是名列第2種子的大陸組合劉雨辰／歐烜屹。

劉雨辰／歐烜屹去年才開始合作，目前世界排名已經到第8位，過去和「麟洋配」交手一次以直落2帶走勝利；「麟洋配」目前世界排名12，明天凌晨將尋求日本公開賽後的本季第2冠。