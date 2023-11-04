亞洲大學國際木球賽落幕 8國學生下場競技
國立金門大學為有效推廣健身運動，提升木球運動風氣，並提供來台灣地區就讀的亞洲各國家學生交流機會，今天特別舉辦國際木球邀請賽，共有來自馬來西亞、印尼等8個國家的學生參加，大家打破了語言和文化隔閡，同場競技，玩得超開心。
這場國際木球邀請賽，今天配合金門大學校慶在金城鎮延平郡王祠公園木球場舉行，共有外交部連結新南向菁英培育專班的交換學生分別來自馬來西亞、印尼、越南、緬甸、泰國和印度等八個國家的學生參加，現場氣氛熱絡。
校方表示，金大盃—亞洲大學國際木球邀請賽不僅是一場木球競技，更是一個彰顯文化交流和國際友誼的盛事。該場比賽的參與者除了台灣的選手，更邀請了中國大陸以及外交部連結新南向菁英培育專班的交換學生，木球比賽主要目的在於促進不同國籍的學生之間的交流和友誼，同時也是一個機會，讓來自不同國家的年輕人在一個友好競爭的環境中相互交流。
這項比賽提供了一個難得的機會，讓來自不同文化背景的年輕人相互交流、學習和互動，這些學生代表了他們的國家，並用運動作為一種語言，打破了語言和文化隔閡。比賽主要強調文化交流的重要性，並鼓勵年輕一代通過運動和文化的互動來建立更緊密的聯繫。
歷經趣味的角逐後，獲得男女混雙第一名為王舒琦Wang Shuqi(中國) ＆賈鎮宇Jia Zhenyu(中國)、第二名為王方雷Hlaing Phyo Aung(緬甸) ＆巫麗欣Nang Lao Phong(緬甸)、第三名為裴世顯Bui The Hien(越南)＆阮金銀Nguyen Kim Ngan (越南)。
獲得女子雙打第一名為黃家瑜Huang Chia Yu(中華台北)＆李睿晴Ruei-Cing LI(中華台北)、第二名為黃芳芳VindaOlyfia(印尼)＆羅寧柔NarimalDoloh(泰國)、第三名為斐耐麗Siti Nur Fathiah Binti Razali(馬來西亞) ＆法蒂雅NayliFirzanah Binti Mohd Faizal(馬來西亞)、由董燊教授（兼金門體育會木球委員會副主委）代表金門大學頒獎，大家還相約下次國際再會，成功地進行了體育外交及行銷金門與推展金門大學國際能見度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言