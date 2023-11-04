響應環境永續政策 中華奧會率郭婞淳王冠閎等人淨灘 

中華奧會及中華奧會運動員委員會攜手響應國際奧會環境永續政策，中華奧會運動員委員會主任委員、2004年雅典奧運跆拳道金牌得主朱木炎，首次從運動員角度發起海洋淨灘活動，邀請民眾一同參與，呼籲大家共同守護海洋生態，以行動關注地球環境議題。

近年來，全球各地的海洋生態面臨巨大的挑戰，塑膠污染、海洋垃圾等問題嚴重威脅著海洋生態系統的平衡和生物多樣性。為了喚起大眾對於整體環境議題的關注，中華奧會運動員委員會、環境委員會及性別平等委員會攜手合作，朱木炎邀請前冬季奧運國手林廷芳、前奧亞運選手陳怡安、俞智贏、林謙如、張嘉哲、莊佳佳、郭婞淳、王冠閎、林郁婷、黃義婷、吳佳穎、羅嘉翎及彭名揚等老、中、青三代運動員共襄盛舉，希望通過實際行動鼓勵更多人參與，共同守護我們的環境。

中華奧會及中華奧會運動員委員會攜手響應國際奧會環境永續政策，舉辦淨灘活動。圖／中華奧會提供

中華奧會響應國際奧會一直致力推動的環境永續政策，並重視運動員在社會中的影響力和責任感。這次淨灘活動的舉辦也符合國際奧會目前的2020+5議程，希望運動員以自己的行動來展現運動員的價值和社會責任。

淨灘活動在新北市林口頂寮沙灘舉行，淨灘前透過解說，引導大家認知我們的日常生活對於環境的影響，宣導環境永續的概念。本次計有120餘位民眾共同響應，和我國奧、亞運運動員一起清理沙灘上的垃圾。

完成淨灘活動後，所有運動員誠摯地邀請大家為我們美麗的地球貢獻一份力量，讓我們共同守護海洋生態，為下一代創造一個更美好的環境。