快訊

新竹男欠稅22萬不敢繼承市區房產 稅務局出手翻轉結局

陸生交換來台1個月親曝兩岸差異 這點她直誇「超讚！」

被拔百根毛髮驗毒！李善均二次應訊憔悴老態畢露

聽新聞
test
0:00 / 0:00

響應環境永續政策 中華奧會率郭婞淳王冠閎等人淨灘 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
郭婞淳、王冠閎等人都響應淨灘活動。圖／中華奧會提供
郭婞淳、王冠閎等人都響應淨灘活動。圖／中華奧會提供

中華奧會及中華奧會運動員委員會攜手響應國際奧會環境永續政策，中華奧會運動員委員會主任委員、2004年雅典奧運跆拳道金牌得主朱木炎，首次從運動員角度發起海洋淨灘活動，邀請民眾一同參與，呼籲大家共同守護海洋生態，以行動關注地球環境議題。

近年來，全球各地的海洋生態面臨巨大的挑戰，塑膠污染、海洋垃圾等問題嚴重威脅著海洋生態系統的平衡和生物多樣性。為了喚起大眾對於整體環境議題的關注，中華奧會運動員委員會、環境委員會及性別平等委員會攜手合作，朱木炎邀請前冬季奧運國手林廷芳、前奧亞運選手陳怡安、俞智贏、林謙如、張嘉哲、莊佳佳、郭婞淳、王冠閎、林郁婷、黃義婷、吳佳穎、羅嘉翎及彭名揚等老、中、青三代運動員共襄盛舉，希望通過實際行動鼓勵更多人參與，共同守護我們的環境。

中華奧會及中華奧會運動員委員會攜手響應國際奧會環境永續政策，舉辦淨灘活動。圖／中華奧會提供
中華奧會及中華奧會運動員委員會攜手響應國際奧會環境永續政策，舉辦淨灘活動。圖／中華奧會提供

中華奧會響應國際奧會一直致力推動的環境永續政策，並重視運動員在社會中的影響力和責任感。這次淨灘活動的舉辦也符合國際奧會目前的2020+5議程，希望運動員以自己的行動來展現運動員的價值和社會責任。

淨灘活動在新北市林口頂寮沙灘舉行，淨灘前透過解說，引導大家認知我們的日常生活對於環境的影響，宣導環境永續的概念。本次計有120餘位民眾共同響應，和我國奧、亞運運動員一起清理沙灘上的垃圾。

完成淨灘活動後，所有運動員誠摯地邀請大家為我們美麗的地球貢獻一份力量，讓我們共同守護海洋生態，為下一代創造一個更美好的環境。

亞運 郭婞淳 黃義婷

延伸閱讀

亞運加全運會密集出賽 楊勇緯、王冠閎想讓腦袋放空

緯來亞運百萬捐款活動 王冠閎、林昀儒盼助小選手追夢

全運會舉重／「女神」郭婞淳帶傷仍輕鬆摘金 學生拿課本搶要簽名！

王冠閎台灣蝶王是21歲水瓶男孩！韓系俊帥臉蛋，哥哥也是188公分高帥哥

相關新聞

響應環境永續政策 中華奧會率郭婞淳王冠閎等人淨灘 

中華奧會及中華奧會運動員委員會攜手響應國際奧會環境永續政策，中華奧會運動員委員會主任委員、2004年雅典奧運跆拳道金牌得...

德國羽賽／3局苦戰 麟洋配擊敗中國組合晉4強

台灣男子雙打好手「麟洋配」李洋、王齊麟，今天在德國海洛超級300羽球公開賽，以21比16、18比21、21比18擊敗中國...

桌球／ WTT法蘭克福冠軍賽 林昀儒痛擊張本智和晉4強

在德國舉行的WTT法蘭克福冠軍賽，台灣好手林昀儒今天對上日本名將張本智和，順利以13比11、9比11、11比8、11比4...

全運會基隆3金2銀3銅佳績 謝國樑頒422萬歷年最多

日前落幕的全國運動會基隆市成績大放異彩，獲得3金2銀3銅近10年來最佳成績，市長謝國樑今晚宴請及表揚56位選手及教練，頒...

德國羽賽／79分鐘三局苦戰 周天成險勝阮日挺進4強

BWF超級300的德國海洛羽球公開賽今天進行到8強賽事，我國羽球一哥周天成與愛爾蘭籍越南裔好手阮日展開3局、79分鐘苦戰...

空手道／谷筱霜、辜翠萍奪牌榮歸 謝贊助商談未來方向

甫於杭州亞運摘下金、銀牌的北市大空手道選手谷筱霜、辜翠萍以及上周剛在北戴河舉行的亞洲滑輪錦標賽成男組金牌陳毅帆和青女組金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。