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德國羽賽／3局苦戰 麟洋配擊敗中國組合晉4強

中央社／ 台北4日電
李洋（左）和王齊麟（右）以21比16、18比21、21比18擊敗中國組合譚強、周昊東，順利挺進最終4強。 聯合報系資料照
李洋（左）和王齊麟（右）以21比16、18比21、21比18擊敗中國組合譚強、周昊東，順利挺進最終4強。 聯合報系資料照

台灣男子雙打好手「麟洋配」李洋王齊麟，今天在德國海洛超級300羽球公開賽，以21比16、18比21、21比18擊敗中國組合譚強、周昊東，順利挺進最終4強。

羽球男雙世界排名第12的李洋、王齊麟，今天首度對上世界第145名的中國組合譚強、周昊東。首局「麟洋配」就給對手下馬威，開賽4比0領先後就不曾落後過，最多以16比8領先，很快就收下首局勝利。

不過第2局李洋、王齊麟主動失誤偏多，雖一度從6比12落後連得6分追成平手，並一度以18比16超前領先，結果卻被對手連得5分逆轉痛失第2局。

第3局「麟洋配」重整旗鼓，開賽後就先以11比4進入技術暫停；短暫休息後卻被對手逐漸蠶食分數，一度被對手追到17比19僅有2分落後，幸好李洋、王齊麟先以20比17搶下3個賽末點，最終如願獲勝晉級。

李洋和王齊麟今年賽季已經打19場比賽，有5場闖進4強，拿過一場超級750等級的日本羽球公開賽冠軍。

闖進4強後的李洋和王齊麟，將對上德國組合、大會第7種子拉姆斯富斯（Mark Lamsfuss）與賽德（Marvin Seidel）。

王齊麟在接受中央社訪問時說：「已經連續打了好幾個星期的比賽，說不累是騙人的。但我們還是努力堅持下來，就算在落後時還是1分1分努力追，希望能慢慢的把狀況繼續再往上提升。」

至於男單賽事，台灣一哥周天成對上愛爾蘭籍越南裔的阮日，周天成靠著老到經驗在丟掉首局後連搶2局，耗時79分鐘後，以19比21、22比20、21比18辛苦過關，接下來4強對手將是法國18歲小將藍尼爾（Alex Lanier）。

王齊麟 李洋 羽球

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