全運會基隆3金2銀3銅佳績 謝國樑頒422萬歷年最多

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
全國運動會基隆3金2銀3銅佳績，謝國樑頒422萬歷年最多。圖／基隆市政府提供
全國運動會基隆3金2銀3銅佳績，謝國樑頒422萬歷年最多。圖／基隆市政府提供

日前落幕的全國運動會基隆市成績大放異彩，獲得3金2銀3銅近10年來最佳成績，市長謝國樑今晚宴請及表揚56位選手及教練，頒發總獎勵金422萬也是歷年最多；表現最亮眼的游泳選手鄧羽彣，個人就拿下3金1銀好成績，是基隆連二屆的「三金泳后」。

今年表現亮眼的游泳選手鄧羽彣，獲得3金1銀1項破大會紀錄的好成績，是今年的「三金泳后」，延續上屆好成績；橄欖球項目一直以來也是基隆市全運會奪牌大熱門，這次賽會更以全勝之姿挺進冠軍賽，並獲得銀牌。

跆拳道的選手表現也不遑多讓，在品勢項目奪得2面銅牌的佳績，簡湘玲選手於個人品勢項目上獲得1面銅牌，團體品勢項目上再由葉伃晴、葉亮妤及簡湘玲3位選手共同攜手合作下再獲1面銅牌。

市長謝國樑表示，感謝所有選手及教練的全力以赴，讓基隆在體育成績上再度超越自我，本屆全國運佳績超過10年來的紀錄，顯示基隆市的體育推展方向正確，也有甜美的果實，期盼未來基隆在全國賽事上能更有突破。

教育處代理處長楊桂杰說，市府用實際政策支持體育發展，增加體育預算、修整建體育設施設備，市府會做選手們最佳的後盾。

鄧羽彣暖暖高中畢業，高三就成為國手，她不斷面對挫折與挑戰，去年在烏茲別克舉行的亞洲公開水域錦標賽，她以2小時07分27秒摘金。

奪金的背後，鄧羽彣有著不斷挫折與挑戰，她說，每天訓練游近2萬公尺，前年疫情後游泳池關閉期間，她將訓練場地移到海邊，常被水母攻擊，等到游泳池開放後，每天兩趟9千公尺的訓練下，才能在賽事中屢獲佳績。

全國運動會基隆3金2銀3銅佳績，謝國樑頒422萬歷年最多。圖／基隆市政府提供
全國運動會基隆3金2銀3銅佳績，謝國樑頒422萬歷年最多。圖／基隆市政府提供
全國運動會基隆3金2銀3銅佳績，謝國樑頒422萬歷年最多。圖／基隆市政府提供
全國運動會基隆3金2銀3銅佳績，謝國樑頒422萬歷年最多。圖／基隆市政府提供

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