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德國羽賽／79分鐘三局苦戰 周天成險勝阮日挺進4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國羽球一哥周天成。 歐新社
我國羽球一哥周天成。 歐新社

BWF超級300的德國海洛羽球公開賽今天進行到8強賽事，我國羽球一哥周天成與愛爾蘭籍越南裔好手阮日展開3局、79分鐘苦戰，最終以19：21、22：20、21：18逆轉勝出，挺進到4強賽。

在近期的歐洲賽事連兩站於16強賽止步後，周天成本周轉戰過去曾5度打進到四強賽、兩度奪冠的德國海洛公開賽，則是一路過關斬將挺進到8強賽，並在今天遭遇世界排名第39名的愛爾蘭籍越南裔選手阮日，也是雙方繼2020年丹麥公開賽後再度交手，當時周天成以直落二拿下生涯對戰首勝。

不過今天再度碰頭周天成卻陷入苦戰，在首局最多取得5分領先的情況下，卻在局末遭到阮日打出一波6：0攻勢逆轉，以19：21先丟一局，第二局周天成雖然在開局後就取得大幅領先，包括局中一度連拿10分，取得14：3領先，不過下半局又遭到阮日反撲，追到20：20平手，所幸周天成仍是頂住壓力連拿關鍵2分，以22：20扳平戰局。

決勝局兩人則是展開激烈拉鋸戰，阮日先是以11：9領先進入技術暫停，不過周天成也靠著一波6：0攻勢逆轉，並且未再給對手超前的機會，在苦戰79分鐘後以21：18勝出，生涯第6度挺進到此賽事4強賽，並將與法國選手藍尼爾（Alex Lanier）爭奪冠軍賽門票。

而這也是周天成今年第二度闖進到4強賽，前一次同樣是超級300層級的瑞士公開賽，有機會力拚個人本季首冠。

周天成 羽球

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