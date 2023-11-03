空手道／谷筱霜、辜翠萍奪牌榮歸 謝贊助商談未來方向

甫於杭州亞運摘下金、銀牌的北市大空手道選手谷筱霜、辜翠萍以及上周剛在北戴河舉行的亞洲滑輪錦標賽成男組金牌陳毅帆和青女組金牌吳若瑄，今天同時向贊助人王文欽致意，感謝他的長期贊助，除了改了他們的身體之外，也提供空手道隊生活補助、參賽費用等等，單單北市大空手道隊每一年就要投入超過500萬左右。

北市大空手道隊今在教授謝富秀和教練寧玉麟領軍下，帶領杭州亞運國手吳峻維，辜翠萍、谷筱霜等人一行人來TOTAL SWISS向王文欽表達感謝之意，謝富秀表示，105年因辜翠萍來到北市大一時難以適應且長期難以入眠下，向王文欽求援，「結果王博士不只給產品，還給選手6000元生活補助和參賽費用，一年下來粗估就花400到600萬左右，至今年已經是第8年，對選手的幫助無疑是非常巨大的。」

對於贊助的空手道和滑輪選手都有優異的表現，王文欽同時都表達祝賀之意外並說：「公司的使命就是『取之於社會，用於社會』，國家資源有限，空手道競爭激烈，能替國家爭光很不容易，也期待這些選手未來等你有能力時去幫助其他的人，將這樣正向循環繼續傳承下去。」

在今年杭州亞運奪銀的辜翠萍說：「當初當上來台北時真的很不適應，感覺格格不入，覺得台北物價好高，都有吃不飽的感覺，幸好有王博士的協助，讓我有比較安穩的感覺。」

對於未來的計劃，28歲辜翠萍打算繼續參賽，但並不想預設太多目標，她說：「想試試看自己還可以玩幾年，我對空手道比賽的熱血感還在，盡量把握每一場，希望可以從比賽中學習能更進步，進而突破自己。」

空手道情侶檔谷筱霜與吳峻維兩人已經計畫好，12月參加國訓的教練培訓，明年就下鄉擔任教練，未來不打國際賽只比國內的比賽，谷筱霜說：「主要是想先養傷，過去因為比賽一直沒辦法好好養傷，在亞運前就計畫好要退休，雖然對於賽場覺得不捨，但對於未來教練工作也非常期待。」

剛在上周亞洲滑輪錦標賽拿下成男組金牌的陳毅帆，由於在杭州亞運前40天才收到通知男單項目取消的消息，他說：「剛開始也覺得很錯愕，花了一些時間後才調適回來，本來十月有三大賽，雖然亞運沒比成，但幸好後續的全運和亞錦賽都如願拿下金牌。」

而首度出國參賽的美少女吳若瑄，今年首度參賽就拿下青女組金牌，吳若瑄過去是著名的童星，也演過不少電視劇，從國小直排輪改練花式後至今，成為未來台灣花式滑輪的潛力新秀。