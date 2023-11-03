聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞運金牌余祥平獲50萬 謝國樑：亞、奧運奪牌專案獎勵
設籍基隆的籃球國手余祥平，在杭州亞運籃球3對3拿下金牌，市長謝國樑今天頒發獎勵金50萬元。謝國樑說，未來設籍基隆的選手，在亞運及奧運獎牌者，將專案核發獎勵金，激勵更多優秀選手在國際賽事發光發熱。
余祥平今天下午與父母余炎明、王薇玲到市府，謝國樑頒發獎勵金50萬元，余祥平對籃球賽制與臨場經驗分享，將撥空返鄉指導學弟妹。
謝國樑說，余祥平在亞運獲得金牌，基隆與有榮焉，經教育處研議，未來設籍基隆的選手，如代表國家獲亞運及奧運獎牌者，將專案核發獎勵金，希望激勵更多優秀代表隊選手，讓基隆在體育賽事發光發熱。教育處也將透過委辦案，由人力機構協助選手職涯規畫。
余祥平表示，他想將部分獎勵金用來添購籃球，回饋母校銘傳國中體育班鼓勵學弟妹。他分享自己一路上遇到很多的挫折和困難，如何去破突，才能繼續走籃球這條路，他勉勵學弟妹不放棄，努力不懈就能堅持下去。
余祥平父母的職業是物理治療師，他們說，這次亞運賽事全程陪伴，用行動力挺孩子，最終能打敗卡達拿下金牌，一路為孩子加油打氣，父母感謝市長對在地優秀人才的栽培。
余祥平畢業自基隆市銘傳國中，現為義守大學籃球隊成員，在國中時籃球表現就相當出色。國中時，105年參加基隆一信盃籃球3對3國男C組拿下冠軍，106年以籃球隊長之姿帶領銘傳國中力戰全國精英，奪下當年全國乙級聯賽亞軍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言