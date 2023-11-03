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亞運金牌余祥平獲50萬 謝國樑：亞、奧運奪牌專案獎勵

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
設籍基隆的籃球國手余祥平，在杭州亞運籃球3對3拿下金牌，市長謝國樑今天頒發獎勵金50萬元。圖／基隆市政府提供
設籍基隆的籃球國手余祥平，在杭州亞運籃球3對3拿下金牌，市長謝國樑今天頒發獎勵金50萬元。圖／基隆市政府提供

設籍基隆的籃球國手余祥平，在杭州亞運籃球3對3拿下金牌，市長謝國樑今天頒發獎勵金50萬元。謝國樑說，未來設籍基隆的選手，在亞運及奧運獎牌者，將專案核發獎勵金，激勵更多優秀選手在國際賽事發光發熱。

余祥平今天下午與父母余炎明、王薇玲到市府，謝國樑頒發獎勵金50萬元，余祥平對籃球賽制與臨場經驗分享，將撥空返鄉指導學弟妹。

謝國樑說，余祥平在亞運獲得金牌，基隆與有榮焉，經教育處研議，未來設籍基隆的選手，如代表國家獲亞運及奧運獎牌者，將專案核發獎勵金，希望激勵更多優秀代表隊選手，讓基隆在體育賽事發光發熱。教育處也將透過委辦案，由人力機構協助選手職涯規畫。

余祥平表示，他想將部分獎勵金用來添購籃球，回饋母校銘傳國中體育班鼓勵學弟妹。他分享自己一路上遇到很多的挫折和困難，如何去破突，才能繼續走籃球這條路，他勉勵學弟妹不放棄，努力不懈就能堅持下去。

余祥平父母的職業是物理治療師，他們說，這次亞運賽事全程陪伴，用行動力挺孩子，最終能打敗卡達拿下金牌，一路為孩子加油打氣，父母感謝市長對在地優秀人才的栽培。

余祥平畢業自基隆市銘傳國中，現為義守大學籃球隊成員，在國中時籃球表現就相當出色。國中時，105年參加基隆一信盃籃球3對3國男C組拿下冠軍，106年以籃球隊長之姿帶領銘傳國中力戰全國精英，奪下當年全國乙級聯賽亞軍。

設籍基隆的籃球國手余祥平，在杭州亞運籃球3對3拿下金牌，市長謝國樑今天頒發獎勵金50萬元。圖／基隆市政府提供
設籍基隆的籃球國手余祥平，在杭州亞運籃球3對3拿下金牌，市長謝國樑今天頒發獎勵金50萬元。圖／基隆市政府提供

杭州亞運籃球

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