華宗盃排球賽連辦44屆 地方爭取催生新場館有望
全台4大基層排球盃賽之一的華宗盃排球賽將於11日在台南學甲開打，賽事邁入第44屆，從社會組到國小組共16組，全台有19縣市、364隊報名參與，光是隊職員就超過5600人，多年來已成地方盛事，南市府今天舉行記者會宣傳，地方爭取設置更好體育場館，市府目前規劃在天仁工商後方空地興建綜合體育館，預計明年動工，最快後年啟用，46屆華宗盃就能在新場館競技。
華宗盃與和家盃、永信盃、理事長盃等賽事並列全國4大排球盃賽，是國內指標性的排球賽事，4大盃賽積分排列全台前12名者，才能參加莒光盃、中華盃年度總決賽，也是遴選各級代表隊的重要參考。
賽事在學甲國中、學甲區綜合體育館、東陽國小、學甲國小、麻豆國中等5個場地開打，據了解，因現有場館現況，各校報名隊伍有限，地方民代、民眾也爭取新場館，南市府盤點現有土地，規劃在天仁工商後方興建綜合體育館，可進行排球、籃球、羽球等賽事，還有健身房、有氧運動等活動空間，針對現有場地也會編列預算修繕。
台南市長黃偉哲說，本屆賽事請來南韓女子國家代表培訓隊進行表演賽，增加賽事競技精采度，讓國內選手可以進行國際化競技交流，11日賽事登場首日在華宗公園還有運動體驗、特色伴手禮及在地農特產特色攤位，晚間選手之夜也安排精彩表演活動。
學甲區公所與觀光旅遊局安排選手觀光列車，選手賽後可遊覽學甲及周邊觀光景點，包含七股鹽山、水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田等，為吸引更多球迷來為選手加油，賽事期間在現場於FB或IG打卡標記「#2023年全國第44屆華宗盃排球錦標賽」並拍照上傳，即可至服務台兌換精美飲料杯環保小提袋1個。
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