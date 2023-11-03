快訊

台南知名海產店即起停業！業者掛紅布條揭原因：屋主說租殺生業差點害死她

華宗盃排球賽連辦44屆 地方爭取催生新場館有望

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
華宗盃排球賽11日起在台南學甲開打，南市府今天舉行記者會宣傳。記者莊曜聰／攝影
華宗盃排球賽11日起在台南學甲開打，南市府今天舉行記者會宣傳。記者莊曜聰／攝影

全台4大基層排球盃賽之一的華宗盃排球賽將於11日在台南學甲開打，賽事邁入第44屆，從社會組到國小組共16組，全台有19縣市、364隊報名參與，光是隊職員就超過5600人，多年來已成地方盛事，南市府今天舉行記者會宣傳，地方爭取設置更好體育場館，市府目前規劃在天仁工商後方空地興建綜合體育館，預計明年動工，最快後年啟用，46屆華宗盃就能在新場館競技。

華宗盃與和家盃、永信盃、理事長盃等賽事並列全國4大排球盃賽，是國內指標性的排球賽事，4大盃賽積分排列全台前12名者，才能參加莒光盃、中華盃年度總決賽，也是遴選各級代表隊的重要參考。

賽事在學甲國中、學甲區綜合體育館、東陽國小、學甲國小、麻豆國中等5個場地開打，據了解，因現有場館現況，各校報名隊伍有限，地方民代、民眾也爭取新場館，南市府盤點現有土地，規劃在天仁工商後方興建綜合體育館，可進行排球、籃球、羽球等賽事，還有健身房、有氧運動等活動空間，針對現有場地也會編列預算修繕。

台南市長黃偉哲說，本屆賽事請來南韓女子國家代表培訓隊進行表演賽，增加賽事競技精采度，讓國內選手可以進行國際化競技交流，11日賽事登場首日在華宗公園還有運動體驗、特色伴手禮及在地農特產特色攤位，晚間選手之夜也安排精彩表演活動。

學甲區公所與觀光旅遊局安排選手觀光列車，選手賽後可遊覽學甲及周邊觀光景點，包含七股鹽山、水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田等，為吸引更多球迷來為選手加油，賽事期間在現場於FB或IG打卡標記「#2023年全國第44屆華宗盃排球錦標賽」並拍照上傳，即可至服務台兌換精美飲料杯環保小提袋1個。

華宗盃排球賽11日起在台南學甲開打，今年共有364隊報名參加。記者莊曜聰／攝影
華宗盃排球賽11日起在台南學甲開打，今年共有364隊報名參加。記者莊曜聰／攝影

排球 羽球

延伸閱讀

台南學甲教育園區解決遊蕩犬問題 黃偉哲籲民眾支持

廣西天坑遇「丁達爾效應」！夢幻光束灑落 網驚嘆：是極樂淨土？

宣傳全運會拚了！「我抬男人」黃偉哲被舉重選手高舉過頭

亞運排球／中華女排擊敗神祕北韓 拚近3屆最佳成績

相關新聞

自由車／96聯賽彰化站壓軸登場 登山王之爭白熱化

第三屆「96自由車聯賽」5日將進行壓軸戰「彰化站」，逾千名車手齊聚彰化，享受自由車年度盛會，本屆競爭最激烈的是登山王 M...

高球／威震世界！台灣女將許淮茜奪60年來首面世錦賽個人金牌 團體也獲亞軍殊榮

中華民國高爾夫協會推派之國家隊選手許淮茜在第30屆聖托盃世界業餘女子高球隊際錦標賽展現世界級身段，以三天累計275桿（-13）勇奪個人榜第一，成為我國高球史上第一位女子在聖托盃個人榜摘冠的選手；台灣隊

射箭／亞錦賽曼谷登場將有10奧運席次 中華隊力拚門票

目前我國取得2024巴黎奧運參賽資格計有5種運動種類13席，為持續爭取我國最大量參賽資格人數，射箭反曲弓培訓隊湯智鈞、雷...

拳擊／亞青少女子48公斤級摘金 申欣靄成隊史第1人

在哈薩克舉行的亞洲青少年拳擊錦標賽，就讀至善高中1年級的申欣靄在青少女48公斤級金牌戰，以3比2擊敗地主選手畢歐欣基茲，...

鐵人三項／大鵬灣鐵人賽12月登場 報名人數創新高

「2023 富邦金控 LAVA TRI 大鵬灣鐵人賽」將於12月2、3日於屏東東港大鵬灣盛大舉辦，今年賽事舉辦已經邁入第...

德國羽賽／周天成直落二橫掃法國對手晉8強 麟洋配也速勝

BWF超級300的德國海洛羽球公開賽今天結束各組16強賽事，名列大會頭號種子的「台灣一哥」周天成，以22比20、21比1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。