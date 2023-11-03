射箭／亞錦賽曼谷登場將有10奧運席次 中華隊力拚門票

目前我國取得2024巴黎奧運參賽資格計有5種運動種類13席，為持續爭取我國最大量參賽資格人數，射箭反曲弓培訓隊湯智鈞、雷千瑩等9位選手已抵達泰國曼谷參加今天至12日舉行的「2023年亞洲射箭錦標賽暨2024巴黎奧運資格賽」，這場賽事已列為世界射箭總會（WA）公告奧運亞洲區資格賽，作為爭取奧運參賽資格的重要賽事之一，我國射箭好手將全力爭取奧運參賽資格。

體育署表示，依據世界射箭總會所公布2024巴黎奧運參賽資格，各國參賽選手人數上限為男、女各3人，而本次「2023年亞洲射箭錦標賽暨2024巴黎奧運資格賽」計有10席奧運參賽資格席次，包括男子團體第1名（3席）、女子團體第1名（3席）、男子個人項目前2名（2席）、女子個人項目前2名（2席），期盼選手們在各國強敵環伺下，立穩腳步並在賽場持續穩定發揮，全力以赴，希能在比賽中再創佳績，爭取參賽資格機會。

本屆賽事我國反曲弓男子培訓隊由2020東京奧運男子團體銀牌湯智鈞，搭配新秀戴宇軒、洪晟皓、林子翔，女子培訓隊由2020東京奧運選手雷千瑩攜手2021成都世大運銅牌選手彭家楙，搭配小將邱意晴、李彩綺。射箭亞錦賽除反曲弓外，也舉辦複合弓項目，我國代表隊由張正韋、陳界綸、林昱全、潘宇平、陳怡瑄、黃逸柔、蕭宇倢、王律勻等選手組成。

體育署表示，射箭為我國奧亞運重點培訓運動種類，歷年均挹注相當資源，以厚植我國射箭競技實力，未來將持續偕同中華民國射箭協會及國家運動訓練中心等相關單位，作為教練及選手在培訓及參賽期間的堅強後盾，並配合選手備戰奧運期間的需求，提供更優質競賽及訓練環境，以更有效率與發揮即時到位的後勤支援，提升培訓效益，協助選手爭取更多奧運參賽資格，站上2024巴黎奧運舞臺，爭取最高榮耀。

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