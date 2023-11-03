德國羽賽／周天成直落二橫掃法國對手晉8強 麟洋配也速勝

BWF超級300的德國海洛羽球公開賽今天結束各組16強賽事，名列大會頭號種子的「台灣一哥」周天成，以22比20、21比17擊敗法國的克拉爾布特、晉級8強。

世界排名第13的周天成，生涯首度面對世界排名第92名的克拉爾布特（Lucas Claerbout）首局卻意外打得艱辛。

比賽開打後周天成就處於劣勢，一度以7比12、最多落後5分，但他隨即發力提速連拿5分追平，並以20比18率先取得局末點，儘管被對手追成20比20平手，但周天成再拿2分收下首局。

第2局周天成逐漸掌握對手打法，開賽就取得5比0領先，並且一路都保持著領先優勢，沒給對手太多機會反撲，順利直落二拿下這場比賽勝利，周天成8強賽的對手，將是愛爾蘭籍越南裔的好手阮日。

另外男雙世界排名第12的台灣「麟洋配」李洋、王齊麟，在16強首度對上世界排名第365名、替補參賽的荷蘭組合威奇克（Dyon Van Wijlick）、瓦辛克（Brian Wassink）。

雙方初次交鋒首局開打「麟洋配」短暫以0比2落後，接著一波9比2的攻勢迅速搶回優勢，最多以12比6領先對手，儘管在18比12被對手連得4分，但幸好李洋、王齊麟穩住陣腳還是以21比17收下首局。

第2局李洋、王齊麟完全掌握節奏和主動攻擊的機會，雙方實力差距也顯露出來。比賽中段「麟洋配」很快就取得12比5的領先優勢，最多以19比8領先多達雙位數，輕鬆以21比13拿下第2局和比賽勝利。

王齊麟賽後接受中央社訪問時笑說：「儘管對手世界排名不高，但因為是第1次交手首局還是有點緊張，幸好沒有被翻盤，第2局打來就比較輕鬆沒壓力了。」被列為男雙大會第4種子的李洋、王齊麟，晉級8強後對手是中國組合譚強、周昊東。

商品推薦