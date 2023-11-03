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拳擊／亞青少女子48公斤級摘金 申欣靄成隊史第1人

中央社／ 台北3日電
台灣拳擊好手申欣靄3日在哈薩克舉行的亞洲青少年拳擊錦標賽，拿下青少女48公斤級金牌，這也是台灣史上首面亞青少拳擊金牌。 圖／中華民國拳擊協會提供
台灣拳擊好手申欣靄3日在哈薩克舉行的亞洲青少年拳擊錦標賽，拿下青少女48公斤級金牌，這也是台灣史上首面亞青少拳擊金牌。 圖／中華民國拳擊協會提供

在哈薩克舉行的亞洲青少年拳擊錦標賽，就讀至善高中1年級的申欣靄在青少女48公斤級金牌戰，以3比2擊敗地主選手畢歐欣基茲，替台灣拿下史上首面亞青少拳擊金牌。

台灣拳擊代表隊在本屆亞洲青少年拳擊錦標賽，包括男女青年、青少年已合計拿下1金1銀9銅的成績，其中申欣靄一路闖進金牌戰，面對地主悍將畢歐欣基茲（Sila Bibolsynkyzy）。

申欣靄在首回合表現沉穩，利用自己身材和臂展優勢憑藉連續刺拳攻勢，首回合獲得3名裁判給了10分的滿分；第2回合申欣靄繼續善用距離優勢，再度獲得4名裁判給了10分的滿分。

比賽來到最終回合，畢歐欣基茲展開大反撲不斷的猛攻，反觀申欣靄攻勢趨於保守，儘管有4名裁判給了畢歐欣基茲10分滿分，但幸好靠著前2回合累積的優勢，最終比數申欣靄仍以3比2擊敗對手風光摘金。

申欣靄小學一開始學的是武術，到了小學6年級到國中階段才開始接觸拳擊，加上學校當時並沒有拳擊校隊，她還「跨界」打羽球，成為一名三棲運動員。

中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘在接受中央社記者訪問時說：「申欣靄是一名很特別的選手，看她在場上踩的腳步就是和一般拳擊選手不太一樣，感覺特別輕盈，這可能跟她平常練羽球有關係。」

彭俊銘透露，申欣靄平常很靜、很斯文，但上了擂臺卻什麼都不害怕，也不怕和對手互毆，讓他直呼：「這種感覺相當反差。」

台灣女子拳擊先靠著「四金釵」林郁婷、黃筱雯、陳念琴、吳詩儀打出名號，現在後續有人接上來；男子拳擊方面則有甘家葳、賴主恩提前取得明年巴黎奧運資格，對台灣的拳擊發展都有正面意義。

拳擊 羽球 陳念琴

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