桌球／WTT法蘭克福冠軍賽 林昀儒勝德國杜達晉8強

中央社／ 台北3日電
台灣桌球一哥林昀儒。 聯合報系資料照
台灣桌球一哥林昀儒。 聯合報系資料照

在德國舉行的WTT法蘭克福冠軍賽今天進行的男單16強，台灣好手林昀儒以11比6、11比9、9比11、11比6擊敗地主球員杜達，如願闖進8強，將對上日本名將張本智和。

世界排名第12的林昀儒，生涯面對世界排名第38名的杜達（Benedikt Duda），曾在2021年的世界桌球職業大聯盟（WTT）卡達挑戰賽交手過一次，當時林昀儒以3比2的局數獲勝。

今天再度交手，首局林昀儒雖一度以1比5落後，但林昀儒即時找回手感，靠著一波10比1的攻勢大逆轉搶下首局。

第2局開賽林昀儒同樣又以0比5落後，但接著又連得5分追平戰局，隨後雙方3度平手後，林昀儒在8比8平手後連得2分率先搶下局末點，如願再拿下第2局取得聽牌優勢。

第3局杜達雖追回一局，但到了第4局林昀儒在開賽雙方1比1平手後穩紮穩打，靠著多次出色的招牌反手擰球搶分，逐漸擴大領先優勢，7比5領先時連得3分獲得5個賽末點，最終順利獲得比賽勝利。

林昀儒晉級8強後將對上世界排名第7的日本名將張本智和，雙方生涯交手過2次都由張本智和獲勝，不過分別是在2018年青年奧運、2019年ITTF的亞洲盃賽事，等於2人已經相隔4年後才再度交手。

WTT法蘭克福冠軍賽總獎金50萬美元（約1600萬台幣），冠軍可獨得3萬美元以及1000分的世界排名積分，且只有舉辦男、女單項目。

林昀儒

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