德國羽賽／瓦解2賽末點 葉宏蔚、李佳馨闖8強

名列德國公賽賽第6種子的世大運混雙金牌組合葉宏蔚／李佳馨，今天率先登場搶8強門票，寶島組合和香港世界排名23的李晉熙／吳芷柔大戰3局，瓦解對手2個「賽末點」下驚險奪勝，和接棒上陣的女單代表宋碩芸都搶下8強門票。

總獎金21萬美元的德國公開賽屬於BWF超級300賽事，共有7組台將晉級第二輪，其中李佳馨混雙、女雙並進，宋碩芸則是女單、女雙都要上陣。

李佳馨今天先進行混雙賽程，她和葉宏蔚面對香港組合，首局21：17拿下，但第二局15：21讓出，決勝局又浪費原本18：11的大幅領先，遭對手連趕8分逆轉，且先取得20：19的「賽末點」，所幸第一個機會吳芷柔發球直接掛網，寶島組合接續再瓦解另個危機，20：21下連趕3分逆轉，驚險以23：21收下8強門票。

接在寶島混雙組合後的宋碩芸，首輪在「內戰」拍下許玟琪，今天碰世界排名44的西班牙女將阿蘇爾門迪（Clara Azurmendi），小宋只花30分鐘就以21：7、21：15過關。

接續包括列男單頭號種子的「一哥」周天成、女單第8種子的白馭珀，以及男雙第4種子的「麟洋配」王齊麟／李洋都將出賽搶勝。

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