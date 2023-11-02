體育署擬提高亞帕運國光獎金 盼全民挺身障運動平權

台灣代表團在今年杭州亞帕運拿下4金、4銀、12銅佳績，體育署副署長房瑞文今天在例行記者會強調，希望民眾在亞帕運後能持續支持身障運動平權，未來也有意增加亞帕運國光獎金。

杭州亞洲帕拉運動會台灣代表團派出94人參與14種運動項目，奪牌選手共計30人次，其中25歲以下選手19人次，且有5名選手年紀在17歲以下，顯見台灣培育年輕帕運選手已經收到成效。

房瑞文在接受媒體聯訪時說：「我很開心、也很幸運可以親身在現場參與這次亞帕運，看到這些身障選手努力在運動場上打拚的精神，其實跟正常選手無異，因此呼籲所有國人可以支持身障運動平權，不要再帶有異樣眼光看待。」

拿到杭州帕運台灣代表團首面金牌的跆拳道好手蕭翔文，在接受中央社訪問時提到：「過去自己還是正常選手時，其實只聽過有身障選手，但不太知道什麼是帕運，直到後來成為亞帕運選手後才知道，原來這個世界這麼大。」

蕭翔文笑說，以前訓練受傷時，就會自嘲乾脆去改打殘障運動，沒想到車禍受傷後，真的變成參加亞帕運的選手，「不過我一點都不失志，現在的我已經從運動中找回自信和樂趣，也希望大家都能多多支持身障選手。」

蕭翔文就讀中正大學大三時練出成績拿下全國冠軍，結果大四不幸發生車禍損傷右手臂神經叢，導致右手無法舉起，經過將近3年復健，右手掌已有70%的握力，但整個手臂大約僅恢復20%～30%。

教練吳燕妮說：「翔文的選手生涯很坎坷，經歷過高、低潮，又車禍受傷變成帕運選手，但他一路堅持下來，現在也瞄準明年的巴黎帕運。」蕭翔文目前世界排名第5，已在巴黎帕運的參賽資格內。

房瑞文也透露，目前體育署已準備修法調整亞帕運的國光獎金，「因為落差比較大，希望藉由提高獎金才能更加照顧這些身障選手。」依照目前規定，亞帕運金牌38萬、銀牌23萬、銅牌15萬；但亞運金牌可得300萬、銀牌150萬、銅牌90萬。

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