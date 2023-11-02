健美健身／陳錦煌表現優異 IFBB世錦賽奪銀
中華台北健美健身國家代表隊於31日抵達西班牙Santa Susanna，與105個國家1700位運動員共同完成過磅報到手續，並展開為期5天的IFBB世錦賽。
第ㄧ天賽事即傳出捷報，於今年8月IFBB亞錦賽榮獲2金1銀的我國形體好手陳錦煌，此次在40至44歲資深男子形體組17位選手中殺出重圍奪得亞軍，男子形體公開組173公分量級13名選手中獲得第五名成績。劉明毅在男子形體公開組170公分量級，遭到27名選手圍剿，仍奮力一戰以第九名成績作收。
祕書長陳緯哲表示，理事長許安進時常叮嚀秘書處，要讓台灣健美健身運動接軌國際，就是要將IFBB國際總會最新規定及未來發展等訊息，帶回國內並在教練裁判證照講習或推廣活動上教育與宣導，提升國際競爭力並塑造健美健身運動員能見度，促使相關產業的廠商更願意合作而達到雙贏互利互惠發展，明年也將引進IFBB總會新項目，讓更多人參與。
MLB季後賽對戰表
▪ 遊騎兵4-1淘汰響尾蛇奪隊史首冠 這裡看2023MLB世界大賽比分與賽程表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言