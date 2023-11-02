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健美健身／陳錦煌表現優異 IFBB世錦賽奪銀

聯合報／ 即時報導
陳錦煌（右）在IFBB世錦賽40至44歲資深男子形體組獲得亞軍。圖／中華健美健身協會提供
陳錦煌（右）在IFBB世錦賽40至44歲資深男子形體組獲得亞軍。圖／中華健美健身協會提供

中華台北健美健身國家代表隊於31日抵達西班牙Santa Susanna，與105個國家1700位運動員共同完成過磅報到手續，並展開為期5天的IFBB世錦賽

第ㄧ天賽事即傳出捷報，於今年8月IFBB亞錦賽榮獲2金1銀的我國形體好手陳錦煌，此次在40至44歲資深男子形體組17位選手中殺出重圍奪得亞軍，男子形體公開組173公分量級13名選手中獲得第五名成績。劉明毅在男子形體公開組170公分量級，遭到27名選手圍剿，仍奮力一戰以第九名成績作收。

祕書長陳緯哲表示，理事長許安進時常叮嚀秘書處，要讓台灣健美健身運動接軌國際，就是要將IFBB國際總會最新規定及未來發展等訊息，帶回國內並在教練裁判證照講習或推廣活動上教育與宣導，提升國際競爭力並塑造健美健身運動員能見度，促使相關產業的廠商更願意合作而達到雙贏互利互惠發展，明年也將引進IFBB總會新項目，讓更多人參與。

陳錦煌在IFBB世錦賽40至44歲資深男子形體組獲得亞軍。圖／中華健美健身協會提供
陳錦煌在IFBB世錦賽40至44歲資深男子形體組獲得亞軍。圖／中華健美健身協會提供

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