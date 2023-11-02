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規律運動僅31.8% 新北5策略目標2030運動習慣者達9成

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北體育處規畫運動熱區系列活動，民眾可免費參加。圖／新北體育處提供
新北體育處規畫運動熱區系列活動，民眾可免費參加。圖／新北體育處提供

體育署公布111年運動現況調查成果，新北市規律運動比例31.8%在六都中敬陪末座。新北體育處長洪玉玲說，規律運動定義較嚴謹，運動人口比率83.7%在六都中名列前茅，並提出5項全民運動策略，目標於2030年達到9成市民都有運動習慣。

洪玉玲說，新北從從每次運動時間、自覺運動次數增加、公眾運動場設施滿意度、感受縣市經常或偶爾辦理體育活動等結果均排名第一，運動人口比率83.7%六都排名第三，運動習慣不錯。

洪說，新北推動全民運動策略有5個面向，包括運動特色化、多元化、社區化、生活化及專業化，並目標於2030達到9成市民都有運動習慣。運動特色化是將運動與觀光結合，比如青春山海線推出衝浪、浮潛體驗課、淡蘭古道健走、萬金石馬拉松、結合自行車道、景點的設計自行車遊程、八里水上中心在夏季推動獨木舟、滑水及立漿免費體驗課程等，吸引民眾運動。

為讓各全齡運動無礙，體育處也規畫銀髮、女性、身障、原民族群，設計不同系列運動內容，像是運動中心有樂齡日、女性有專屬運動空間、身心障礙者在板樹園區有全台唯一室內專屬健身房等；此外，以運動聯賽為概念分區聯誼，由家庭社區團隊參加棒球、桌球、籃球及木球等項目，促進運動揍走入社區。

除了國民運動中心，洪說還透過活化閒置空間設置運動據點，人人都隨時可加入課程，並走進衛生所、老人共餐、企業等地，以運動帶動協助養成規律運動，另外也結合輔大、北大等體育休閒相關科系師生合作，運動指導、體能檢測等，協助民眾精準運動。

體育署公布111年運動現況調查成果，新北市規律運動比率31.8%在六都中敬陪末座。圖／新北市體育處提供
體育署公布111年運動現況調查成果，新北市規律運動比率31.8%在六都中敬陪末座。圖／新北市體育處提供

萬金石馬拉松 體育署 國民

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