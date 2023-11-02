網球／台灣一哥許育修出國連四戰 盼113年進世界百大

男子網壇世界排名第169的「台灣一哥」許育修，今年靠著世大運3金、亞運1金1銅在球季尾聲大豐收。明天許育修將前往日本連打4週挑戰賽，他給自己訂下明年擠進世界百大的目標。

許育修在今天夏天收穫滿滿，先是成都世大運包辦男單、男團、混雙3金，接著美網又闖進到第2輪，隨後登場的杭州亞運又包辦男雙金牌、混雙銅牌，再度擦亮自己一哥的地位。

許育修在接受中央社記者訪問時說：「真的很開心，能連續在2場綜合運動會拿到好成績，尤其亞運是亞洲最高等級的運動會，拿到金牌也對自己更有信心。平常在打國際賽看得是個人，但運動會看得是國家，感覺完全不同。」

明天許育修將前往日本，分別在松山、神戶、橫濱、名古屋連打4週的挑戰賽，為今年賽季劃下句點。

許育修說：「今年年初幾場挑戰賽都沒有表現太好，加上5、6月有些不穩定，所以很希望藉由接下來的4場挑戰賽可以找回一些感覺，為後續的冬訓、明年初的賽事打出好彩頭。」

24歲的許育修今年拿過2場挑戰賽等級冠軍，他生涯最佳世界排名是158名，不過他並不以此滿足，許下明年要挑戰世界前百大的目標。

許育修說：「目前就是希望自己的發球和接發球可以更穩定，今年很多比賽在接發球這一環都表現不太好，一旦遇到發球很強的對手時，基本上就很辛苦，所以希望強化自己這一塊，然後明年可以穩定的擠進世界前100名。」

台灣男子網壇自從盧彥勳退休後，就呈現「四少爭霸」局面，除了許育修外，還有排名188名的吳東霖、221名的莊吉生、302名的曾俊欣。

許育修說：「現在這樣的感覺很好，因為我們的排名不會差太多，很多比賽都會碰到面，大家可以彼此鼓勵、打氣，一堆人互相扶持著進步才會更好。」

談到明年的巴黎奧運，許育修也有參賽夢，他笑說：「奧運資格的世界排名大概算到6月，依照以往的經驗，單打一個國家只能2人參賽的話，世界排名大概取到前90名，這就是為何我想要擠進前百大，也可以一圓我的奧運夢。」

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