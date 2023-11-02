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巴黎名人賽／比中指、喊閉嘴 梅德維夫慘輸球又槓球迷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
俄羅斯名將梅德維夫，巴黎名人賽首戰爆冷敗北不說，還輸了風度，和花都球迷直接槓上，遭到噓聲時要球迷「閉嘴」，最後離場時更比出中指。 路透通訊社
俄羅斯名將梅德維夫，巴黎名人賽首戰爆冷敗北不說，還輸了風度，和花都球迷直接槓上，遭到噓聲時要球迷「閉嘴」，最後離場時更比出中指。 路透通訊社

世界排名第3的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），巴黎名人賽首戰爆冷敗北不說，還輸了風度，和花都球迷直接槓上，遭到噓聲時要球迷「閉嘴」，最後離場時更比出中指，再引起現場一陣噓聲。

首輪輪空的梅德維夫，第二輪和迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）上演馬拉松大戰，列第3種子的梅德維夫在2小時又54分鐘激戰後以3：6、7：6（7：4）、6：7（2：7）吞敗，和昨天出局的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）都成提早落馬的高位種子。

比賽中曾因砸拍被噓的梅德維夫，離場時比出中指手勢，頗有挑釁意味，他記者會時被問到相關問題也用反諷口氣說，中指並非秀給球迷看，「我是在檢查我的指甲，像這樣，沒有其他含義，為何我要對美麗的巴黎球迷做這樣的動作呢？」

不過也有鏡頭拍到梅德維夫明顯搖晃中指，記者會上的講法是要規避罰款或是表達其他立場，就看ATP如何認定。

梅德維夫第二盤尾聲因延遲比賽收到警告，他在記者會上將矛頭指向球迷「愚蠢」的行為，「我覺得『OK，只要你們繼續噓，我就不動作』，但球迷並沒停止噓聲，然後當我被警告，我想說『我真的想因此被判失格，用這樣方式結束比賽嗎？』答案是否定，所以我繼續打球。」

梅德維夫比賽中也曾因摔拍遭噓聲後，向球迷說「閉上嘴你的嘴巴」，賽後還提到，自己有很多法國朋友並不喜歡這場賽事，「或許這是我這站比賽在沒球迷狀況下打得比較好的原因。」他是巴黎名人賽2020年冠軍，當年比賽因新冠肺炎疫情，限制觀眾入場。

梅德維夫槓上球迷的事件不只一遭，2019年美網他也曾和紐約球迷針鋒相對。

梅德維夫 阿爾卡拉斯 美網

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