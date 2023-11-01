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拳擊／女子銀腰帶冠軍賽首次落腳台灣 王靖欣力拚留冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
王靖欣（右）與姊姊王靖蓉。圖／大會提供
王靖欣（右）與姊姊王靖蓉。圖／大會提供

我國將首次舉辦OPBF（Oriental and Pacific Boxing Federation，東方與太平洋拳擊聯合會）冠軍腰帶爭辦賽，於12月9 日在台灣體大體育館點燃戰火，由王靖欣代表台灣與菲律賓好手瑞瓦絲（Carleans Rivas）對決，力拚將冠軍留在台灣。

王靖欣是職業拳手「粉紅豹」王靖蓉的雙胞胎妹妹，同樣擁有清秀外表與出色實力，近兩年姐妹都在職業領域發光，將與Rivas角逐OPBF女子銀腰帶，也是OPBF首次在台灣舉行女子銀腰帶職業拳擊賽。

瑞瓦絲在菲律賓除具職業選手身份，還是人氣網紅模特，哥哥就是她的教練，父親是退休工程師，母親是菲律賓著名女演員和歌手，她於2011年展開職業生涯，戰績8勝7敗1和。

王靖欣小時候與姐姐同樣體弱多病，在與姐姐、朋友互相邀請、約定下展開拳擊生涯，上大學後開始轉入職業，她也希望透過一場一場的賽事取得經驗，並透過這樣的比賽方式，希望台灣職業拳擊可以越來越好，推向到國際。

比賽將於8日上午10點在永豐棧酒店公開過磅，9日晚間8點舉行銀腰帶冠軍賽，這場主秀前還有多場精彩賽事，參賽的國家有台灣、日本、南韓、菲律賓、蒙古、祕魯等多國好手與會。

OPBF是歷史悠久的拳擊組織，成立於1954年，是WBC（World Boxing Council，世界拳擊理事會）分支，此次冠軍所屬的銀腰帶，不但有WBC字樣，也有中華民國國旗。

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