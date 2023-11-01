全運會／新北奪60金56銀76銅 發出8700萬獎勵選手

112年全國運動會上周落幕，新北市代表隊共967名隊職員，參加34個運動種類，共奪得60金56銀76銅共192面獎牌，榮獲縣市總排名第二名，市府發出8700萬獎助金，讓選手可於賽會結束後，保持訓練。

新北市代理市長劉和然說，新北市運動人才培育以金字塔為體系，從三級培育基礎的學校端，銜接至第四級社會端，甚至更上層樓銜接至國家代表隊成員，這次新北市代表隊中包含多位亞奧運國手、爭取連霸的績優運動員，合力為新北市奪下192面獎牌，期許大家明年再創佳績。

體育處說，本次新北市代表隊中許多選手延續參加國內外大賽事的好氣勢，亞運選手林郁婷、羅嘉翎、陳玟卉、連珍羚、丁華恬、湯智鈞、雷千瑩等皆獲得金牌；田徑選手周庭印在10000公尺及3000公尺障礙雙金入袋，陳彩娟則在女子全能破大會紀錄。

另外，射擊男子組楊子謙10公尺空氣步槍個人賽破大會紀錄，舉重也有多位選手創大會紀錄。角力選手鄭凱文及林銘軒完成8連霸，柔道選手連珍羚完成7連霸，柔道選手蔡明諺、射擊選手徐曉如、划船選手黃義婷完成5連霸的紀錄。

體育處指出，此次奪得佳績的新北市選手，金牌可獲頒30萬還有連霸獎金，另外也會核發43萬2000元整訓練補助金，共發出8700萬獎助金，選手可於賽會結束保持訓練，提升競技運動實力。

此外，為讓新北市運動選手無後顧之憂，體育處自2021年起陸續與企業冠名合作，由企業挹注社會資源、政府提供行政資源，退役選手也可媒合到母企業或關係企業任職，讓運動成為職業；同時依據「新北市政府辦理績優運動選手就業輔導實施要點」，協助輔導轉職學校專任教練、校園社團指導老師及媒合運動中心相關職務，將運動人才根留新北，經驗傳承。

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